به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه در دیدار با فرماندهان و بسیجیان استان اردبیل عنوان کرد: مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج رکن اصلی تربیت نسل امروز و بستری برای فعالیت سالم جوانان هستند. علاوه بر این بسیج در بستر مساجد شکل گرفته و از این پس نیز میتواند فعالیت مستمر داشته باشد.
وی افزود: پایگاههای مقاومت بسیج میتوانند در راستای محرومیت زدایی و حل بسیاری از مشکلات عدیده محلات کشور همچون رفع بیماری خانمان سوز اعتیاد و یا کاهش طلاقها و منازعات محلی اثرگذار باشد، قرار گرفتن بسیج در کنار مسجد میتواند در تقویت بنیه این دو ارگان برای حل بسیاری از مشکلات محلات به خصوص معضل اشتغال جوانان کارآمد باشد.
مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: بسیج برگرفته از انقلاب اسلامی و مردم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول این چند دهه، اهمیت خاصی برای تقویت بسیج قائل بوده اند و این نشان میدهد که به مرور زمان باید شاهد گسترش تفکر بسیجی در سطح کشور باشیم.
سردار ابوحمزه تاکید کرد: تقویت پایگاههای بسیج در محلات باعث تحقق محله اسلامی میشود و پایگاههای بسیج میتوانند در این راه، نقش آفرینی مؤثری داشته باشند.
وی گفت: جنبش و محور مقاومت اسلامی از پایگاههای مقاومت بسیج سراسر کشور نشأت گرفته و آغاز شده است و در پایگاههای بسیج شاهد به هم تنیده شدن روح جهادی، انقلابی و اسلامی هستیم و همین روحیه باعث شده است که دشمنان انقلاب اسلامی نتوانند نگاه چپ به خاک کشورمان داشته باشند.
مشاور رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: پایگاههای مقاومت بسیج در سراسر کشور نقش ارزندهای در امنیت کشورمان ایفا کرده اند و امروز میبینیم که به موازات اهداف پایگاههای بسیج، محور مقاومت در سطح منطقه تشکیل شده است و از رسیدن آمریکا به اهدافش در منطقه ممانعت میکند و یقیناً رمز پیروزی ما، ایستادگی و مقاومت است و تسلیم شدن، باعث خفت میشود.
سردار ابوحمزه در ادامه سخنان خود گفت: امروز باید بیش از پیش در جهت ترویج فرهنگ بسیجی در سطح جامعه قدمهای بلندی برداریم و یقیناً پایگاههای بسیج ما توانایی اداره جامعه را دارند چرا که در این پایگاههای بسیج شاهد تربیت نیروهای انقلابی هستیم.
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