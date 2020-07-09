بازی سختی برابر پرسپولیس داریم/ هدف ماشین سازی کسب ۳ امتیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهاجری عصر امروز پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی تیمش برابر پرسپولیس حاضر شد و پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.
وی با بیان اینکه پرسپولیس شانس اول قهرمانی است، گفت: این تیم نیاز به تعریف و تمجید من ندارد ولی این قول را به مردم آذربایجان میدهم که بازیکنان تمام تلاش خود را میکنند تا فردا نتیجه خوبی بگیریم، امیدواریم ماشین سازی را به جایگاه واقعی خود برسانیم و مردم از ما راضی باشند.
مهاجری با تاکید بر اینکه کار ما سخت است، ادامه داد: زمان محدود و فشرده است و شرایط جدول هم حساس است. باید در بازیهای باقیمانده بیشتر تلاش کنیم و نتایج بهتری کسب کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز ابراز داشت: در این فرصت کم صحبتهایی با بازیکنان داشتیم و روی روح و روان بازیکنان کار کردیم.
وی افزود: در بازی با نفت مسجد سلیمان دو نیمه متفاوت داشتیم و امیدوارم فردا بهتر کار کنیم. در نیمه نخست بازی با نفت مسجدسلیمان هم اصلاً فوتبالمان قابل دفاع و در حد نام ماشینسازی نبود اما در نیمه دوم توانستیم فوتبال بهتری ارائه کنیم. همین موضوع باعث شد چندبار خودمان را در آستانه گلزنی قرار دهیم اما واکنش دروازهبان حریف و بیدقتی بچههایمان موجب شد که امتیاز حساسی را از دست دهیم.
سرمربی تیم فوتبال ماشینسازی سپس ادامه داد: ما در بازی گذشته ۴ تعویض انجام دادیم ولی باید توجه داشت که تعویضها کیفیت کار تیم را بالا ببرند. با توجه به نیاز تیممان دو تعویض در بین دونیمه انجام دادیم و دو تعویض در حین بازی انجام دادیم تا بتوانیم شرایط بازی را برگردانیم.
مهاجری همچنین در خصوص اهداف تیمش برای بازی فردا ابراز داشت: استراتژی ما این است که گل نخوریم و بتوانیم موقعیتهای گلزنی ایجاد کنیم. پرسپولیس تیمی است که از حداقل فرصتها، استفاده حداکثری میکند. سال گذشته نیز در تبریز تا لحظات آخر بازی پایاپایی داشته و حتی خیلی جاها هم برتر از پرسپولیس بودیم اما متأسفانه یکلحظه غفلت باعث شد امتیاز بازی را از دست بدهیم.
مهاجری سپس با بیان اینکه هدف ما در بازی فردا کسب ۳ امتیاز است ادامه داد: تلاش ما این است که دروازهمان را بسته نگهداشته و با بازی منطقی نسبت به توان و شرایط تیممان بتوانیم به پرسپولیس گل بزنیم.
تیمهای ماشین سازی تبریز و پرسپولیس از ساعت ۲۰:۱۵ فردا جمعه در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر در ورزشگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی تبریز به مصاف هم میروند.
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