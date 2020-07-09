به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی المسلمین احسان بی آزار تهرانی عصر امروز در اجتماع بزرگ دختران انقلاب که در مجموعه شهدای سرچشمه و به صورت مجازی برای مخاطبان برگزار شد، گفت: حجاب پیش از ورود اسلام به ایران در کشور ما وجود داشته است اما متأسفانه برخی امروزه به دنبال ایجاد این شبهه هستند که آیا الزام به حجاب وجود دارد یا خیر.

وی تاکید کرد: متأسفانه امروزه برخی در حال دامن زنی به جریانی غربی به نام حجاب اجباری هستند این در حالی است که مساله حجاب ۷ مرتبه در قرآن و به صورت مصداقی مطرح شده است.

حجت الاسلام بی آزار تهرانی عنوان کرد: از روزی که پویش دختران انقلاب در فضای مجازی مطرح شد علاوه بر دشمنان برخی از افراد در داخل کشور نیز این موضوع را مورد نقد قرار دادند و آن را عامل دو دستگی خواندند. این در حالی است که حاج قاسم نیز که معتقد بود دختران بی حجاب نیز دختران این کشور هستند به دنبال تأیید بی حجابی نبود بلکه منظور ایشان لزوم هدایت این افراد به سمت نور بوده است.

وی با بیان اینکه امروزه یکی از اهداف استراتژیک دشمن تخریب حجاب است، عنوان کرد: به تعبیر دشمن حجاب محکم‌ترین دیوار در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان است. حاج قاسم نیز وجود خود را برای امنیت، عزت و خاک کشور فدا کرد و بانوان نیز باید با حجاب خود در برابر دشمن ایستادگی کنند.

وی افزود: خواسته و مطالبه مشترک همه شهدا حفظ حجاب است. زن به عنوان ریشه خانواده محسوب می‌شود اما امروزه الفاظی از جمله دیده شدن زن برای از بین بردن این ریشه خانواده مطرح می‌شود که زنان باید با حفظ حجاب خود با آن مقابله کنند.