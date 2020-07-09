جسد شهردار سئول پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، پلیس کره جنوبی امروز اعلام کرد که جسد «پارک وون سون» شهردار سئول را پیدا کرده است.

بنا بر اعلام پلیس سئول، صبح امروز پنجشنبه دختر پارک وون سون با پلیس تماس گرفته و مفقود شدن پدرش را گزارش داده است.

در همین راستا یکی از مقامات شهرداری سئول نیز تأیید کرد که پارک وون سون صبح پنجشنبه در محل کار خود حاضر نشده است.

پارک که از هم‌حزبی‌های «مون جائه این» رئیس‌جمهور کره جنوبی است از سال ۲۰۱۱ به‌عنوان شهردار سئول انتخاب شده بود و چندی پیش اعلام کرد در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۲ شرکت خواهد کرد.