به گزارش خبرگزاری مهر مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی در خصوص تقطیع خبر اعدام یک مجرم مشهدی در رسانهها و فضای مجازی اطلاعیهای صادر کرد:
در حالی که برخی از رسانههای معاند در فضای مجازی از اعدام فردی در مشهد به علت نوشیدن الکل خبر میدهند که آنان در این پرونده ناگفتههای فراوانی را نادیده میگیرند. اما واقعیت ماجرا چیست؟
سوابق نشان میدهد فردی که اعدام شده، دارای ۲۰ سابقه محکومیت کیفری قطعی طی سالهای ۷۵ تا ٩٧ بوده است.
این فرد در سال ۷۵ به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر به ۱۵ ماه حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم میشود اما این پایانی بر خلاف کاریهای وی نبود. او دو بار در سال ۷۷ و دو بار نیز در سال ۷۸ به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر به زندان میرود. در سال ۷۹ بزهکاریهای این فرد ادامه مییابد و در سال ۷۹ بار دیگر به زندان میافتد. در سال ۸۰ نیز همین فرد بار دیگر در زندان بوده است.
▪️محکومیت این فرد در سال ٨۶ به جرم ضرب و جرح عمدی تأیید و در همان سال بار دیگر به علت شرب خمر راهی زندان میشود. او بعد از آزادی بار دیگر به بزهکاری هایش ادامه میدهد و در سال ۸۸ بار دیگر به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و در سال ۸۹ به علت شرب خمر زندان و شلاق محکوم میشود.
محکومیتهای متعدد این فرد در سالهای ۸۹ ۹۰ ،۹۱ و ۹۲ نیز به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و شرب خمر ادامه مییابد.
در سال ٩۴ نیز به جرم نوشیدن و نگهداری مشروبات الکلی به ۱۱ ماه حبس محکوم میشود. این فرد در سال ۹۶ هم بار دیگر به علت نگهداری مشروبات الکلی به ٨ ماه حبس محکوم میشود. او بار دیگر در سال ٩٧ در حالی که مست بوده بر روی موتورسیکلت در حال رانندگی پر خطر و بدون گواهینامه دستگیر میشود. حتی نامبرده در مقاطع مختلف زمانی به اتهاماتی مانند: آدم ربایی، تهدید، اعمال منافی عفت و سرقت نیز تحت تعقیب قرار میگیرد.
نهایتاً حکم فرد موصوف پس از طی تشریفات کامل قانونی به مرحله اجرا در میآید. بدیهی است اتخاذ رویههای ناصواب و نادیده انگاشتن اصول اخلاقی و تقطیع واقعیت در زمینه انتشار اینگونه اخبار با اهداف مغرضانه، نمیتواند حقیقت را از چشم تیز بین افکار عمومی پنهان کند.
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