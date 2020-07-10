افزایش نرخ کرایه تاکسی در اراک به تایید نهایی نرسیده ‌است

حجت الله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همچون سال‌های گذشته از پیش از عید اقدامات مربوط به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها در سال جاری انجام شد و در تلاش برای اجرایی شدن آن بودیم، اما دیر اقدام شد.

وی ادامه داد: تاکنون افزایش نرخ کرایه تاکسی در فرمانداری اراک تأیید و ابلاغ نشده و بیش از ۲ ماه است که نرخ‌نامه ارسال شده در حال بررسی است.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک یادآور شد: در بسیاری از شهرها مانند شهرستان ساوه نرخ جدید کرایه تاکسی اجرایی شده است.

به گفته مرادی، ۲ هزار و ۵۰۰ راننده تاکسی در ۴۰ مسیر در کلانشهر اراک فعالیت دارند و قیمت هر مسیر متفاوت است.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک در ارتباط با افزایش نرخ اتوبوس‌های شهری نیز عنوان کرد: افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌های شهری تأیید و اجرایی شده است.