استقلال-تراکتور؛ به یاد ۴-۲ تبریز و استراماچونی

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر دیداری حساس بین دو تیم تراکتور و استقلال به میزبانی آبی پوشان در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار می‌شود و شاگردان مجیدی که روزهای پر استرس، پر تنش و کم تمرینی را با حداقل بازیکنان پشت سر گذاشته‌اند، امیدوارند دست به کار بزرگی زده و با دبل کردن تراکتور گام روحیه و امید را به اردوی خود بازگردانند.

آبی پوشان در حالی با حداقل بازیکنان ممکن برای این دیدار حساس آماده می‌شوند که شاید هنوز طعم پیروزی پرگل و رویایی آنها در نیم فصل نخست مقابل تراکتور از یاد هواداران این تیم نرفته است.

استقلال که در نیم فصل نخست با استراماچونی به اوج رسیده بود و ارائه گر بهترین نمایش‌ها بود و پیروزی‌های پرگلی را تجربه می‌کرد، توانست در شب درخشش الماس سیاه خود در تبریز سرخ پوشان میزبان را با شکستی سنگین به خانه بفرستد تا این بازی یکی از به یادماندنی ترین نمایش‌های تیم استراماچونی باشد.

هت تریک شیخ دیاباته همراه با سوپر گل علی کریمی هفته نهم را به کام آبیها شیرین و ۱۰ آبان ۹۸ را به یکی از روزهای به یاد ماندنی تاریخ این باشگاه بدل کرد.

آبی پوشان در آن بازی ابتدا از بازیکن جوان تراکتور (محمدرضا آزادی) گل خوردند و بعد از آن بود که آتش بازی این تیم شروع شد تا در نهایت نتیجه بازی ۴ بر ۲ به سود شاگردان استراماچونی به اتمام برسد.

استقلال و تراکتور در هفته بیست و چهارم باید دومین بازی این فصل خود در لیگ برتر را ارائه دهند. اما امروز شرایط دو تیم متفاوت است. هر دو تیم روی نیمکت روی نیمکت دستخوش تغییر شده و مربیان جوان وطنی جای مربیان خارجی را گرفته‌اند. در نیم فصل نخست مغز متفکر دو تیم استراماچونی و مصطفی دنیزلی بودند و امروز آنها جای خود را به فرهاد مجیدی و ساکت الهامی داده‌اند. گذشته از آن آبی‌ها نسبت به بازی رفت غایبان زیادی دارند که دلیل آن هم مصدومیت و بیماری کرونا است.

ارسلان مطهری مهاجم برجسته استقلال و سیاوش یزدانی مدافع بلند قامت این تیم دیدار مقابل تراکتور را به دلیل مصدومیت از دست داده‌اند و به این دو باید اضافه شود لیست بیماران کرونایی که مجوز حضور در این میدان را ندارند.

نیمی و شاید کمتر از نیمی از استقلال امشب میزبان «تراکتور»ی با انگیزه و پر انرژی است و دو تیم در حالی به دیدار هم می‌روند که برای کسب سهمیه آسیا رقابتی سخت با یکدیگر دارند. این دیدار از ساعت ۲۱ روز شنبه ۲۱ تیرماه به میزبانی آبی پوشان در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار می‌شود.