به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رابطه ما با چین منافع محور است، گفت: نگاه کوتاه مدت به کشورها بخصوص کشورهای مهم و آینده دار همچون چین نداریم براین اساس رابطه ما جامع و راهبردی تعریف شده است.

وی افزود: سند همکاری ایران و چین نیز که چشم انداز ۲۵ ساله دارد بیانگر آن است که نگاه ما به دوستان خود دراز مدت و راهبردی است، البته هنوز مراحل آن طی نشده و باید این پیش نویس از سوی طرف مقابل هم بررسی و سپس امضاء شود و در نهایت باید به تایید نمایندگان مجلس برسد و در آن صورت تبدیل به قانون می‌شود و اجرا خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: از این رو وقتی فرآیند آن نهایی شد، همه سند می‌تواند منتشر شود.

موسوی با بیان اینکه گمانه زنی‌ها و دروغ پردازی‌ها درباره رابطه ایران و چین ریشه خارجی دارد، تصریح کرد: این گونه همکاری‌ها بویژه در حوزه‌های اقتصادی برای آمریکایی‌ها گران تمام می‌شود به خاطر همین دنبال جوسازی و دروغ پراکنی درباره این همکاری‌ها هستند.