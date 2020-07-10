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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۸

موسوی:

همکاری‌های اقتصادی ایران و چین برای آمریکا گران تمام می‌شود

همکاری‌های اقتصادی ایران و چین برای آمریکا گران تمام می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه گمانه‌زنی‌ها و دروغ پردازی‌ها درباره رابطه ایران و چین ریشه خارجی دارد، گفت: همکاری اقتصادی ما با چین برای آمریکا گران تمام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رابطه ما با چین منافع محور است، گفت: نگاه کوتاه مدت به کشورها بخصوص کشورهای مهم و آینده دار همچون چین نداریم براین اساس رابطه ما جامع و راهبردی تعریف شده است.

وی افزود: سند همکاری ایران و چین نیز که چشم انداز ۲۵ ساله دارد بیانگر آن است که نگاه ما به دوستان خود دراز مدت و راهبردی است، البته هنوز مراحل آن طی نشده و باید این پیش نویس از سوی طرف مقابل هم بررسی و سپس امضاء شود و در نهایت باید به تایید نمایندگان مجلس برسد و در آن صورت تبدیل به قانون می‌شود و اجرا خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: از این رو وقتی فرآیند آن نهایی شد، همه سند می‌تواند منتشر شود.

موسوی با بیان اینکه گمانه زنی‌ها و دروغ پردازی‌ها درباره رابطه ایران و چین ریشه خارجی دارد، تصریح کرد: این گونه همکاری‌ها بویژه در حوزه‌های اقتصادی برای آمریکایی‌ها گران تمام می‌شود به خاطر همین دنبال جوسازی و دروغ پراکنی درباره این همکاری‌ها هستند.

کد مطلب 4970345

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