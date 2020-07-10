به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق پیشبینی اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی روز جمعه رویترز، اقتصاد ژاپن در سال مالی جاری (که تا مارس ۲۰۲۱ طول میکشد) با سریعترین شتاب در چند دهه اخیر آب خواهد رفت. این اتفاق دولت را مجبور خواهد کرد که بسته مالی حمایتی جدیدی برای کاهش تأثیرات منفی پاندمی ویروس کرونا ارائه کند.
طبق میانگین پیشبینیهای ۳۰ اقتصاددان، سومین اقتصاد جهان در این سال مالی ۵.۳ درصد آب خواهد رفت که این بدترین افت اقتصادی از آغاز این پیشبینیهای اقتصادی در ۱۹۹۴ تا کنون است.
طبق این پیشبینیها اقتصاد ژاپن در سال بعد ۳.۳ درصد بازخواهد گشت.
اقتصاد ژاپن در سه ماهه جاری سال تقویمی ۲۰۲۰ با ۱۰.۰ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل روبرو خواهد شد، که این پس از سقوط ۲۳.۹ درصدی در سه ماه دوم منتهی به ژوئن، اتفاق میافتد.
دو سوم اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کردند ژاپن امسال دومین بسته مشوق اقتصادی خود را برای حمایت از شرکتها و خانوارها در بحران کرونا ارائه کند. ژاپن تا به حال ۲.۲ تریلیون دلار به اقتصاد خود تزریق کرده است.
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