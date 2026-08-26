به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی مهدی آریان اظهار کرد: پس از چند سال وقفه، خوشبختانه شاهد احیای مجدد این آزمون ملی در استان هستیم.

وی افزود: تصمیم به برگزاری مجدد این آزمون در سال جاری، در پی درخواست‌ها و مطالبات مکرر قرآن‌آموزان، حافظان و مدیران مراکز و مؤسسات قرآنی اتخاذ شده است.

آریان، برگزاری این آزمون را فرصتی مغتنم برای قرآن‌آموزان جهت ارزیابی آموخته‌های خود دانست و تصریح کرد: بدون شک برگزاری این رویداد بزرگ قرآنی در سطح استان، ضمن ایجاد شور و نشاط معنوی، موجب رونق بیش از پیش محافل و مجالس قرآنی و توسعه و ترویج فرهنگ نورانی قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) در سطح جامعه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی درباره محورها و رشته‌های این آزمون گفت: بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در رشته‌های «حفظ و مفاهیم قرآن کریم»، «معارف قرآن و اهل‌بیت (ع)»، «مهارت‌های تبلیغی و ترویجی» و همچنین بخش ویژه «حفظ سوره مبارکه فتح» برگزار خواهد شد.

وی همچنین به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌کنندگان اشاره کرد و افزود: علاوه بر اعطای گواهینامه‌های معتبر به قبول‌شدگان، جوایز نقدی و معنوی ارزنده‌ای برای برگزیدگان و همچنین مدیران مراکز برتر در نظر گرفته شده است.

آریان در پایان با دعوت از تمامی علاقه‌مندان، قرآن‌آموزان و فعالان این حوزه برای شرکت در این آزمون تأکید کرد: زمان ثبت‌نام برای این آزمون از ۱۴ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات تکمیلی به سامانه اینترنتی qia.ir مراجعه کنند.