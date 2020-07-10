نادر سعادتی فرد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این استاد نقاشی قهوهخانهای به علت کهولت سن و سکته مغزی شب گذشته در بیمارستان دزفول بستری شد و صبح امروز دار فانی را وداع گفت.
وی افزود: استاد حبیب نقاش در سبک نقاشی قهوهخانهای قلم میزد و رنگهای مورد نیاز طرحهایش توسط خودش تولید و ساخته میشد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت این استاد فرهیخته را به جامعه هنری شهرستان دزفول و خانواده این هنرمند تسلیت گفت و افزود: جزئیات و برنامه خاکسپاری استاد نقاش متعاقباً اعلام خواهد شد.
به گزارش مهر، استاد حبیب نقاش متولد ۱۳۱۱ در شهرستان دزفول و مسنترین نقاش منطقه و چهره ماندگار دزفول بود. وی تنها بازمانده از نقاشان سنتی قهوهخانهای و عاشورایی و نیز نقاشی پشت شیشه در کشور بوده است و این هنر ارزشمند را از پدر و پدربزرگانش آموخته بود.
وی بیش از ۴۰ اثر نقاشی در موضوعات مختلف از جمله تلفیق واقعه عاشورا و دفاع مقدس خلق کرده است.
نام خانوادگی استاد نقاش از هنر خانوادگیاش که همان «نقاشی» است، گرفته شد. خانوادهای که چندین نسل هنرمندان زیادی را برای حفظ هنر نقاشی قهوهخانهای تربیت کرده است.
آفرینش بیش از ۴۰ اثر نقاشی استاد به سبک قهوهخانهای پشت شیشهای و ۴۰ اثر مینیاتوری آخرین بازمانده هنر نقاشی قهوهخانهای پشت شیشهای کشور، باعث شده است که استاد به عنوان چهره ماندگار دزفول در سال ۹۲ معرفی شود.
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