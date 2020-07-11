ذخیره آهن در مغز علت اصلی بیماری آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر، محققان با استفاده از اسکن MRI مغز ۲۰۰ فرد بزرگسال مبتلا به آلزایمر و افراد فاقد این بیماری دریافتند افراد مبتلا به بیماری دارای میزان بیشتر آهن در بخشهای مختلف مغزشان بودند.
بعد از ۱۷ ماه، روند تسریع بیماری در افراد دارای بالاترین میزان انباشت آهن به مراتب بیشتر بود.
همچنین یافتهها نشان داد تشکیل آهن با زوال فکری و حافظه مرتبط است.
دکتر «اشلی بوش»، سرپرست تیم تحقیق از مرکز تحقیقاتی ملبورن استرالیا، در این باره میگوید: «میزان آهن در مغز همانند آمیلوئیدها از مشخصههای پاتولوژیکی مرتبط با الزایمر است.»
پلاکهای آمیلوئید، رسوبات غیرطبیعی پروتئین هستند که در مغز افراد مبتلا به آلزایمر تشکیل میشوند.
محققان دریافتند در بین افراد دارای رسوبات آمیلوئید، روند زوال شناختی در افراد با میزان بالاتر آهن در مغز در طول چند سال آینده سریعتر بود. همچنین عملکرد انها در تستهای حافظه، زبان و مهارتهای فکری به مراتب بدتر بود.
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