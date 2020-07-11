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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۷:۴۶

مدیر گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

بدون ماسک از منزل خارج نشوید/ مهم‌ترین علامت کرونا

بدون ماسک از منزل خارج نشوید/ مهم‌ترین علامت کرونا

مدیر گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر استفاده از ماسک و اجتناب از ترددهای غیرضروری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهشید طالبی طاهر، با تاکید بر اینکه حتماً ماسک بزنید و از حضور در مکان‌های شلوغ جداً اجتناب کنید، اظهار داشت: متاسفانه از یک ماه گذشته تعداد مبتلایان و بیماران کووید ۱۹ به علت عدم قرنطینه، سفرهای غیر ضروری و افزایش ترددها، روند صعودی داشته است.

این متخصص بیماری‌های عفونی اظهار کرد: علائم این بیماری چندان تغییر نکرده است، اما حضور سالمندان با درگیری ریه در بیمارستان‌ها بیشتر شده است و نکته قابل توجه اینکه متاسفانه ترس از بیماری کمتر شده و افراد دیرتر به مراکز درمانی مراجعه می‌نمایند که این خود سبب حادتر شدن حال بیماران می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: دردهای عضلانی و مفصل در اکثر بیماری‌های ویروسی وجود دارد و مختص کرونا نیست، ولی اسهال و درد شکم می‌تواند از علائم کرونا باشد، آنچه در این مرحله در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌ها و مبتلایان به کرونا با آن مواجه هستیم، احساس سنگینی روی قفسه سینه و تنگی نفس است که در آنفلوانزا دیده نمی‌شود.

طالبی طاهر ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی از کادر درمان، پزشکان، پرستاران و نیروهای پشتیبانی به علت مواجهه با بیماران پرخطر، مبتلا شده‌اند.

مدیر گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند، مانند بیمارانی که پیوند کلیه انجام دادند یا دارای بیماری آرتریت و… هستند باید بسیار مراقب باشند. همچنین افرادی که دچار کمبود ویتامین C و D هستند، مستعد بیماری‌های عفونی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بدون ماسک از منزل خارج نشوید و حتی‌الامکان منزل را ترک نکنید، سفرهای غیرضروری را کنسل نمایید و از تردد در مکان‌های پرتجمع خودداری کنید.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: استفاده از ماسک معمولی بیشتر از ۱۵ دقیقه در فضای عمومی و در فاصله کمتر از یک متر ممکن است پاسخگو نباشد، لذا تا حد امکان از حضور در اماکن شلوغ خودداری کنید.

کد مطلب 4970562

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    نظرات

    • محمد IR ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      2 0
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      کیفیت آب مصرفی شهرها باید آزمایش شوند، نظافت شهرها الزامیست، محلهایی که برای انباشت و توزیع میکروبها محیا است باید چاره اندیشی شوند، وقتی محیط زندگی بی توجه ای شود هر بیماری سیستماتیک میشود
    • کارمند از شهرری IR ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      0 0
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      سلام ای کاش دولت محترم لطف کند ساعات کار در تهران را که هفت و نیم شروع میشود را از 8/30 اعلام کنند و تا 14 در اداره بمانیم . الان باید ساعت 6 حرکت کنیم تا برسیم اداره و عصر هم 4 برسیم

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