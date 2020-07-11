آموزش قرآن از قاب رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «قرآن در تابستان» با شعار در تابستان، مدرسه تعطیل میشود، اما یادگیری قرآن تعطیل نمیشود، با محوریت درس کتابهای قرآن دوره ابتدایی (پایههای اول تا ششم دبستان) تولید و ازاواسط تیرماه بر روی آنتن پخش رفته است.
جمله خوانی آیات، بیان قواعد خواندن (روخوانی، روان خوانی و تجوید)، تلفظ حروف خاص عربی، درک معنای کلمات، ترکیبها و عبارات ساده و پرکاربرد قرآن، پیامهای قرآنی و تربیتی و حفظ موضوعی قرآن کریم از محورهای تدریس روزانه میباشد.
بخش قرآن در تابستان در هر کتاب درسی شامل ۱۲ تا ۱۴ صفحه است (مجموعاً ۷۸ صفحه) که شامل ۷۲ صفحه از قرآن کریم است که بر این اساس هر صفحه برای یک هفته تابستان در نظر گرفته شده است.
برنامه «قرآن در تابستان» برای هر پایه تحصیلی ۱۲ برنامه در ۱۲ هفته را مد نظر قرار داده است، همچنین زمان پخش برنامه از روز شنبه الی پنج شنبه مباشد که بر این اساس:
شنبهها آموزش قرآن اول ابتدایی شامل: صفحه تمرین روخوانی (بخش خوانی عبارات قرآنی) و قرائت ۱۲ سوره کوتاه، یک شنبهها آموزش قرآن دوم ابتدایی شامل: صفحه تمرین روخوانی (بخش خوانی و کلمه خوانی) و قرائت ۱۲ سوره کوتاه، دوشنبهها آموزش قرآن سوم ابتدایی شامل: صفحه تمرین روخوانی (شمرده خوانی) و سوره بقره آیه ۱ تا ۸۸ و آموزش و تمرین تلفظ حروف خاص عربی، سه شنبهها آموزش قرآن چهارم ابتدایی شامل: صفحه تمرین روخوانی (شمرده خوانی) و قرائت سوره اسرا و آموزش و تمرین تلفظ حروف خاص عربی، چهارشنبهها آموزش قرآن پنجم ابتدایی شامل: صفحه تمرین روخوانی (روان خوانی) و قرائت سوره یوسف و تمرین تلفظ حروف خاص عربی، پنج شنبهها آموزش قرآن ششم ابتدایی شامل: صفحه تمرین روخوانی (روان خوانی) و قرائت هفت سوره زیر و تمرین تلفظ حروف خاص که مجموعاً ۳۴ سوره و ۷۲ صفحه از قرآن کریم در برنامه "آموزش قرآن در تابستان"تدریس میگردد.
خاطر نشان میشود، کتابهای درسی قرآن، تنها کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش هستند که برای فصل تابستان دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
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