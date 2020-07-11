خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: عملیات اجرایی پروژه چهارخطه خرم‌آباد - کوهدشت با تخمین اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در سال ۸۳ آغاز و قرار شد سال ۹۰ تمام شود، سال ۹۰ هم تمام شد و با گذشت حدود نه سال از وعده مسئولان برای افتتاح، جاده همچنان روی دست خود مانده بود تا همچنان قربانیان خود را تحویل دهد.

جاده‌ای که به رهگذران خود امان نمی‌دهد

جاده کوهدشت - خرم‌آباد تنها راه ارتباط نزدیکی است که کوهدشت را به مرکز استان می‌رساند اما این راه، هنوز هم همچون سال‌های گذشته به رهگذران خود امان نمی‌دهد و از قربانی کردن آن‌ها در کمرهای باریک خود کوتاه نیامده است.

مردم این دو شهر چشم‌به‌راه تلاش بیشتر مسئولان مربوطه‌اند شاید با تسریع عملیات چهار خطه کردنش، روند مرگ و میر و وقوع تصادفات در این محور کاهش پیدا کند.

وعده وزیر راه برای تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار پروژه

اما با سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به لرستان، اسلامی وعده داد که اعتبار این چهار خطه را تخصیص کامل بدهد و تا پایان سال این پروژه تکمیل شود.

رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در این رابطه، اظهار داشت: پروژه چهار خطه خرم آباد به سمت کوهدشت یکی از پروژه‌های مهم و اولویت دار ما در استان است.

وی، ادامه داد: خوشبختانه در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان مصوب شده که این پروژه جز طرح‌های جهش تولید قرار بگیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه مقرر شده که اعتبار این پروژه به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص پیدا کند، تصریح کرد: امیدواریم با این امر بتوانیم تا پایان دولت آن را به طور کامل به بهره برداری برسانیم.

خالقی، عنوان کرد: هدف سال جاری ما برای این پروژه چهار خطه، تکمیل و زیر بار ترافیک بردن ۱۷ کیلومتر از آن است.

جاده‌ای با تابلوی «خطر مرگ»

محور ازنا - شازند به طول ۷۰ کیلومتر شهرستان ازنا را به استان مرکزی متصل می‌کند که بیش از ۳۵ کیلومتر از این محور در شهرستان ازنا واقع‌شده و هم‌اکنون چهار خطه شدن این محور نیمه‌تمام باقی‌مانده است.

جاده ازنا - اراک در ابتدا باهدف ایجاد ارتباط محلی بین شهرستان‌های ازنا و شازند ایجاد شد اما بعدها به دلایل مختلف ازجمله مسیر هموار و کاهش زمان سفر تبدیل به یک جاده ترانزیتی شده است به‌گونه‌ای که اکثر وسایل نقلیه عبوری از آن خودروهای سنگین هستند.

وعده افتتاح ۷.۵ کیلومتر از ازنا - شازند تا آبان ماه

در این راستا خبرگزاری مهر پیش از این در گزارش‌های متعددی خواستار تسریع در تکمیل طرح چهار خطه این محور ارتباطی شد چراکه دوطرفه بودن جاده و عرض کم این محور باعث بروز تصادفات فراوانی در این جاده شده است به‌طوری‌که طی همواره بارها شاهد تصادفات مرگبار در این جاده هستیم.

رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در رابطه با این پروژه نیز، اظهار داشت: ۱۱ کیلومتر از این پروژه را در خرداد ماه سال جاری افتتاح کردیم.

وی، عنوان کرد: برنامه داریم که ۷.۵ کیلومتر از این چهار خطه در محدوده استان لرستان را تا آبان ماه به بهره برداری برسانیم.

وعده ۱۴۰۰ برای پروژه دهلیز - نهاوند

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه راهسازی دهلیز - نهاوند اشاره کرد و گفت: از این پروژه حدود ۱۱ کیلومتر باقی مانده است.

وی با بیان اینکه این پروژه حدود سه سال تعطیل بود، افزود: از سال گذشته با تعویض پیمانکار کار آن در حال پیگیری است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، عنوان کرد: امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ این پروژه با تأمین اعتبار انجام و به بهره برداری برسد.

خالقی همچنین با اشاره به پروژه راهسازی الشتر - فیروزآباد، بیان داشت: نیمی از این پروژه تکمیل و نیم دیگری در دست اقدام است.

وی، تصریح کرد: برنامه داریم که تا پایان سال از محل کریدور غرب این پروژه را تأمین اعتبار کنیم.

بنا بر این گزارش، وقوع تصادفات ناگوار در جاده‌های لرستان به دلیل عدم چهار خطه شدن و تعریض آنها، موضوعی است که بارها از سوی مردم و رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است، در سال جهش تولید می‌طلبد که تکمیل این طرح‌های راهسازی مورد توجه جدی مسئولان قرار بگیرد.