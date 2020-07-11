تکذیب شایعه وخامت حال مهرداد کاظمی/ «سازهای خاکی» به گام سوم رسید

محمود جعفری بهنام از صدابرداران پیشکسوت موسیقی کشورمان که طی سال‌های اخیر از نزدیک در جریان مراحل درمانی مهرداد کاظمی خواننده پیشکسوت موسیقی کشورمان قرار داشته است، درباره برخی شایعه‌های مطرح شده در فضای مجازی مبنی‌بر وخیم بودن اوضاع جسمانی این هنرمند، به خبرنگار مهر گفت: همان طور که علاقه‌مندان آثار آقای کاظمی می‌دانند، این هنرمند سال‌های زیادی است که با بیماری درگیر هستند و در این مدت هم مراحل تکمیلی درمان را پشت سر می‌گذراند. در این مدت هم شرایط به گونه‌ای بوده که بعضاً اوضاع جسمانی وی در فراز و نشیب قرار گرفته و در برخی مواقع هم نیازمند مراقبت‌های بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: در مدتی که آقای کاظمی خارج از کشور زندگی می‌کنند، تمامی آنچه باید درباره وضعیت درمانی وی صورت بگیرد به درستی انجام شده و هیچ مشکلی از بابت درمان وجود ندارد. حتی سال گذشته که ما ویژه برنامه «سازهای خاکی» را برگزار کردیم، بنا داشتیم به دلیل قدردانی از مقام هنری این هنرمند پیشکسوت موسیقی که در جبهه‌ها همراه با ارکستر سمفونیک تهران خدمات بسیار ارزشمندی را انجام داده، او را به تهران بیاوریم که متاسفانه به دلیل توصیه پزشکان این امر میسر نشد.

جعفری‌بهنام ادامه داد: به هر صورت مهرداد کاظمی اکنون در منزل دختر خود ساکن است و تمامی مراحل مربوط به درمان را ادامه می‌دهد. در این راستا پیوندها و جراحی‌های لازم صورت گرفته و مراحل درمانی به دقت پیگیری می‌شود.

این صدابردار پیشکسوت موسیقی افزود: اما طی روزهای گذشته تصاویر و مطالبی در فضای مجازی منتشر شده که متاسفانه برخی از آن‌ها به وخیم شدن اوضاع جسمانی مهرداد کاظمی اشاره داشتند. موضوعی که خود من را هم نگران کرد و تصمیم گرفتم مجدداً جویای حال این هنرمند باشم. به همین منظور روز گذشته (جمعه ۲۰ تیر) در تماس مستقیمی که با مهرداد داشتم مطلع شدم که حال مساعدی دارد و خوشبختانه اکنون در شرایطی بهتر از قبل قرار دارد.

وی افزود: این موضوع من را هم خوشحال کرد و امیدوار شدم تا به زودی او را در ایران ببینم. کما اینکه وی در همین چند ماه نیز نهایت تلاش خود را انجام داد تا با اجازه پزشکان بتواند در کشورمان حضور پیدا کند.

جعفری بهنام در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: مدتی است مشغول برنامه‌ریزی برای برگزاری دور سوم پروژه «سازهای خاکی» (تجلیل از نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران در دوران دفاع مقدس) هستیم و این بار بسیار امیدوارم که بتوانیم شرایط حضور مهرداد کاظمی در ایران را فراهم کنیم. من امیدوارم در این روزهای کرونایی که روحیه مردم هم چندان مطلوب نیست از انعکاس اخبار ناخوشایند و غلط خودداری کنیم تا خدایی نکرده مشکلی برای فضای عمومی به وجود نیاید. شما مطمئن باشید قطعاً اگر قرار باشد خبری درباره اوضاع جسمانی مهرداد کاظمی منتشر شود به طور حتم خانواده این هنرمند و بنده در صادقانه‌ترین شکل ممکن اطلاع رسانی خواهیم کرد.