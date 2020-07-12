بارجیل، فروشگاه آنلاین خرید آجیل و خشکبار با بهترین کیفیت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پروتئین بالای آجیل‌ها کمک می‌کند تا ساعت‌های طولانی‌تری احساس سیری داشته باشید، به همین خاطر ریزه‌خواری‌تان به‌طور کامل برطرف می‌شود. برای کنترل ریزه‌خواری می‌توانید یک مشت آجیل خام را به‌عنوان میان وعده مصرف کنید، یا اینکه کمی آجیل روی سالادتان بریزید و طعم و مزه آن را جذاب‌تر کنید.

از طرف دیگر چربی آجیل‌ها از نوع چربی اشباع‌نشده است. به همین خاطر مصرف آجیل‌های میزان کلسترول را در بدن کاهش می‌دهد. با کاهش کلسترول، خطر ابتلا به سکته قلبی و سکته مغزی کاهش پیدا می‌کند. چون کاهش کلسترول مانع از انسداد و بسته شدن عروق بدن می‌شود.

اگر قصد خرید آجیل را دارید، باید درباره انواع آجیل اطلاعات کنید، سپس قیمت آجیل‌های متنوع را بررسی کنید و درنهایت به سراغ خرید آجیل‌های دلخواهتان بروید.

قیمت پسته بارجیل؛ یک آجیل نسبتاً گران ولی ارزشمند

با توجه به اینکه قیمت پسته نسبت به بقیه آجیل‌ها کمی بیشتر است، اغلب افراد این آجیل خوشمزه را فقط برای مهمانی‌ها و مراسم‌هایی مانند عید نوروز تهیه می‌کنند. در صورتی که پسته باید یک آجیل همیشگی برایتان باشد تا بتوانید از خواص آن بهره‌مند شوید.

بارجیل برای اینکه همه افراد در همه جای ایران بتوانند خودشان را به یک مشت پسته خوشمزه مهمان کنند، قیمت این آجیل را ارزان‌تر از تمام فروشگاه‌های اینترنتی آجیل در نظر گرفته است؛ بنابراین هر وقت که نیاز به خرید پسته داشته باشید، می‌توانید روی پسته‌های درجه یک بارجیل حساب کنید.

خرید پسته بارجیل؛ جذاب‌ترین و هیجان‌انگیزترین آجیل

تا اسم آجیل و خرید آن به میان می‌آید، کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که به سراغ خرید پسته نرود! پسته به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین آجیل‌ها شناخته می‌شود. کسانی که خرید پسته را مد نظر دارند، تنها به مزه و طعم این آجیل جذاب توجه می‌کنند. در صورتی که اگر با خواص پسته آشنا باشید، هر طور که شده این آجیل خوشمزه را وارد برنامه غذایی روزانه‌تان می‌کنید.

این آجیل خوشمزه سرشار از مواد معدنی مانند پتاسیم، سدیم، کلسیم و فسفر است. البته نمی‌توان از ویتامین‌های سرشار موجود در پسته هم چشم‌پوشی کرد. آنتی‌اکسیدان‌های موجود در پسته مانع از نفوذ رادیکال‌های آزاد به درون بدن می‌شوند؛ و خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهند. همچنین پسته به هضم غذا کمک می‌کند، برای کاهش التهابات بدن موثر است و قند خون را تنظیم می‌کند.

خرید بادام هندی بارجیل؛ یک آجیل متفاوت و خوشمزه

اگر بودجه‌ای که دارید برای خرید پسته یا چند مدل آجیل مناسب نیست، چرا به سراغ آجیل‌های خوشمزه جدیدی مانند بادام هندی نمی‌روید. بادام هندی طعم و مزه متفاوتی دارد و این روزها به‌عنوان یک آجیل محبوب شناخته می‌شود. بادام هندی حاوی کلسیم، پتاسیم، منیزیم و زینک است. همچنین در ترکیبات این آجیل خوشمزه مقادیر قابل‌توجهی آنتی‌اکسیدان‌های مختلف و ویتامین‌هایی مانند ویتامین‌های گروه B دیده می‌شود.

مصرف بادام هندی خوشمزه مانع از بروز حملات قلبی می‌شود و انسداد شریان‌ها را برطرف می‌کند. همچنین بادام هندی برای پیشگیری و درمان انواع سرطان هم موثر است. کلسیم موجود در این آجیل موجب تقویت تراکم استخوان‌ها می‌شود و از بروز بیماری پوکی استخوان در سنین بالا پیشگیری می‌کند. منیزیم موجود در بادام هندی هم برای تقویت اعصاب موثر است و افسردگی را درمان می‌کند.

البته خواص بادام هندی تنها در همین موارد خلاصه نمی‌شود. بلکه باید این آجیل خوشمزه را بخرید و امتحان کنید تا به ارزش غذایی بالای آن پی ببرید.

قیمت بادام هندی؛ یکی از قیمت مناسب‌ترین آجیل‌ها

قیمت بادام هندی خام معمولاً از بادام هندی‌های طعم دار شده کم‌تر است؛ بنابراین اگر می‌خواهید همیشه آجیل در خانه داشته باشید و این بار بادام هندی را برای مصرف انتخاب کرده‌اید، می‌توانید بادام هندی خام را تهیه کنید.

با وجود اینکه مصرف آجیل خام برای بدن بهتر است، اما بعضی از افراد ترجیح می‌دهند که آجیل‌ها را در طعم‌ها و مزه‌های مختلف امتحان کنند تا برایشان جذاب باشد. اگر شما هم جز این افراد هستید، می‌توانید یک یا چند نمونه از بادام هندی‌های طعم دار بارجیل را بخرید؛ و این بار این آجیل خوشمزه را با طعم و مزه‌ای متفاوت امتحان کنید.

خرید آجیل اینترنتی فقط از بارجیل

خرید اینترنتی آجیل مزایا و معایب خاص خودش را دارد! بعضی از فروشگاه‌های اینترنتی آجیل‌های کهنه را به‌جای محصولات نو به فروش می‌رسانند و اعتماد مشتریانشان را از دست می‌دهند. بعضی دیگر از آن‌ها فقط به فکر ثبت سفارش انبوه هستند و نظارتی روی بسته‌بندی و ارسال آجیل‌ها طبق زمان‌بندی ندارند. بعضی از فروشگاه‌های اینترنتی هم بعد از فروش محصولات به‌هیچ‌عنوان نظرات مشتریان برایشان مهم نیست!

اما بارجیل آمده تا تمام این مشکلات را کنار بزند و اعتماد مشتریان را برای خرید اینترنتی آجیل و خشکبار جلب کند. قیمت رقابتی و منصفانه، کیفیت درجه یک آجیل‌ها و از همه مهم‌تر مشتری مداری بارجیل، همان چیزی است که خرید اینترنتی آجیل را از این فروشگاه برای مشتریان لذت‌بخش و به‌یادماندنی می‌کند. کافی است یک‌بار بارجیل را امتحان کنید تا مشتری دائمش شوید.

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