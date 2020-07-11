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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۱

فیلمنامه «کیک هویج» به جشنواره نوادای آمریکا راه یافت

فیلمنامه «کیک هویج» به جشنواره نوادای آمریکا راه یافت

بیستمین جشنواره فیلم نوادای آمریکا میزبان فیلمنامه «کیک هویج» به نویسندگی ایمان داوری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی پروژه، فیلمنامه «کیک هویج» به نویسندگی ایمان داوری به بخش رقابتی بیستمین دوره جشنواره نوادا آمریکا راه یافت. جشنواره بین‌المللی نوادای آمریکا از سال ۲۰۰۱ در شهر نوادا در ایالت کالیفرنیا آغاز به فعالیت کرد و به دلیل تأکید و حمایت از سینمای مستقل و نمایش فیلم‌ها و فیلمنامه‌های خلاقانه به عنوان «ساندنس سیرا» Sundance of the Sierra  در کالیفرنیا نیز مشهور است.

این جشنواره طی ۲ سال گذشته جزو ۵۰ جشنواره برتر جهان از نگاه مجله مووی میکر و همچنین سومین جشنواره از ۱۰ جشنواره برتر آمریکا از نگاه روزنامه «USA TODAY» محسوب می‌شود.

از مدعوین این جشنواره در سال های گذشته می‌توان به جاناتان دیتون و ولری فاریس کارگردان‌های فیلم «خانم سانشاین کوچک» اشاره کرد.

این جشنواره از ۲۸ آگوست تا ۴ سپتامبر در شهر نوادا آمریکا برگزار خواهد شد.

فیلمنامه «کیک هویج» پیش از این به بخش داوری جشنواره American Screenwriting Conference آمریکا نیز راه پیدا کرده بود.

کد مطلب 4970846

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