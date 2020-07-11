به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح شنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر اظهار داشت: پیرو تفاهم نامه کمیته امداد و بنیاد مسکن، ساخت یک هزار واحد مسکونی برای ایتام تحت پوشش کمیته امداد در دستور کار قرار گرفته که ۳۵ واحد سهم ایتام استان بوشهر است.

وی افزود: این واحدهای مسکونی در متراژ ۶۰ متری و با اعتبار ۷۵۰ میلیون ریال به ازا هر واحد ساخته می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: ساخت این واحدها به شکل کلید تحویل است و در صورتی که با این میزان اعتبار به اتمام نرسد، از توان حامیان ایتام و خیرین نیکوکار نیز برای اتمام آن استفاده می‌شود.

لطفی ادامه داد: شناسایی مددجویان یتیم تحت پوشش با نیازمندی به مسکن انجام شده و پایش‌ها به سمتی است که خانواده‌های یتیم پرجمعیت در اولویت بهره مندی از این واحدها قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: برای هماهنگی بیشتر، کمیته مشترک استانی با حضور مدیران کمیته امداد و بنیاد مسکن استان بوشهر شکل گرفته تا با اتخاذ تمهیدات مشترک، ساخت این ۳۵ واحد مسکونی سرعت بیشتری بگیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر عنوان کرد: از آنجا که مسکن به عنوان یک مؤلفه مناسب برای توانمندی مددجویان تحت پوشش مد نظر قرار دارد، طی شش سال گذشته اقدامات خوبی برای رفع گرفتاری مددجویان به یک مسکن استاندارد انجام شده است.

لطفی بیان کرد: در کنار ساخت سه هزار واحد مسکونی طی پنج سال گذشته، در سه ماه اول امسال و در قالب فاز دوم ساخت مسکن مددجویی، ۳۲۰ واحد مسکونی مشارکتی بین سپاه و کمیته امداد تحویل مددجویان این استان شده است.

وی ادامه داد: کمیته امداد استان بوشهر در موضوع ساخت مسکن برای مددجویان یتیم، سعی می‌کند ضمن ساخت و اتمام بنا در موعد مقرر، بخشی از وسایل مورد نیاز این خانواده‌ها از جمله وسایل سرمایشی و گرمایشی، تلویزیون، موکت و منبع ذخیره آب نیز تأمین کند.