افزایش تقاضای نفت تا سال ۲۰۲۰ میلادی/تقاضای ۹۱ میلیونی در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بینالمللی انرژی (IEA) برآورد خود از تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ را افزایش داد، اما هشدار داد که گسترش ویروس کرونا چشمانداز آن را به مخاطره میاندازد. این نهاد با اشاره به کاهش کمتر از حد انتظار تقاضای نفت در سه ماه دوم سال، برآورد تقاضای ماه گذشته میلادی خود را ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و آن را به ۹۱ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رساند.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: در حالی که بدون شک بازار نفت اندکی احیا شده، تعداد زیاد و رو به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در برخی کشورها یادآور آن است که این همهگیری هنوز تحت کنترل نیست و خطر آن برای چشمانداز بازار تقریباً بهطور قطع و در جهت نزولی وجود دارد.
آژانس کاهش محدودیتهای اعمالشده برای مهار ویروس کرونا در بسیاری از کشورها را عامل افزایش انتقال سوخت در ماههای مه، ژوئن و احتمالاً ژوئیه دانست. این در حالی است که این نهاد اعلام کرد پالایش نفت در سال ۲۰۲۰ بیش از پیشبینی ماه گذشته آژانس کاهش مییابد و در سال ۲۰۲۱ نیز رشد کمتری خواهد داشت.
براساس برآورد آژانس بینالمللی انرژی، احتمال دارد تقاضا در سال ۲۰۲۱، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه پایینتر از سطح ۲۰۱۹ باشد و کاهش تقاضای نفت سفید و سوخت جت به دلیل کاهش سفرهای هوایی سهچهارم این کاهش را به خود اختصاص میدهد.
این نهاد تصریح کرد: برای پالایشگران، هرگونه سود ناشی از بهبود تقاضا با بازارهای محدودتر مواد اولیه پیش رو خنثی خواهد شد. حاشیههای سود پالایشی نیز به دلیل اضافه شدن ذخیرهسازی بالای محصولات به سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بسیار ضعیف خواهد بود.
آژانس بینالمللی انرژی درباره عرضه جهانی نفت اعلام کرد میزان پایبندی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه (ائتلاف اوپک پلاس) به توافق کاهش تولید خود ۱۰۸ درصد بوده است.
کاهشهای تولید به دلیل کاهش تقاضا در بازار هم دیگر تولیدکنندگان نفت بهویژه ایالات متحده آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که پیشبینی میشد عرضه نفت آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به آرامی بهبود یابد، برداشته شدن شرایط اضطراری صادرات نفت خام لیبی میتواند تا پایان سال روزانه ۹۰۰ هزار بشکه دیگر را به بازارهای جهانی اضافه کند.
نظر شما