بازدید مدیرعامل خانه سینما از دبیرخانه جشنواره «مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت»، منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما ضمن بازدید از دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» با مهدی عظیمیمیرآبادی دبیر این دوره از جشنواره به گفتگو نشست.
در این نشست که با هدف ایجاد تعامل و همافزایی متقابل میان خانه سینما و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد، بر لزوم همگرایی و همدلی میان ۲ نهاد تاکید شد.
در بخشی از این دیدار، شاهسواری که خود تولید آثاری با موضوع دفاع مقدس را در کارنامه دارد، گفت: سینمای انقلاب اسلامی و دفاعمقدس برای رشد و بالندگی بیش از پیش نیازمند درکی متوازن و حضور و همراهی سینماگران از همه طیفها است.
وی با اشاره به نقش مهم سینما در قدرت کشورها، بیان کرد: تمام کشورهای قدرتمند دنیا از ۵+۱ گرفته تا حتی کشورهایی که در سالهای اخیر رشد اقتصادی داشتهاند، همگی در حوزه سینما به دستاوردهای بزرگی رسیدهاند.
تهیه کننده فیلم سینمایی «ماه و خورشید» افزود: سینما سبب امکان اثرگذاری کشور در محیط پیرامون میشود خاصه در شرایطی که ایران در منطقهای پرچالش قرار گرفته است.
شاهسواری با اشاره به ضرورت توجه به ساختار در تولیدات سینمایی، ادامه داد: محتوا و موضوع آثار سینمایی هرچند ارزشمند، تنها زمانی اثرگذار است که در ساختار مناسب قرار بگیرد. در واقع، محتوا بدون ساختار نمیتواند اثرگذاری داشته باشد.
تهیه کننده فیلم سینمایی «مزار شریف» با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی، یادآور شد: استقلال، آزادی، جمهوری و اسلامی بودن همگی در دفاعمقدس تجلی پیدا کردند به طوری که میتوان جنگتحمیلی را محلی برای تحقق این اهدف دانست.
شاهسواری تصریح کرد: ایران تنها کشوری است که در زمان جنگ، حیات عادی سینما در آن جریان داشت که این مهم از جامعه نشأت میگرفت. در دهه شصت علیرغم جنگ، در سینما آثار متعددی تولید و حتی در ژانر کمدی نیز فیلمهای خوبی اکران شد. علاوه بر آن، سینماگرانی مانند رسول ملاقلیپور نیز آثار اجتماعی با محوریت جنگ ساختند که با اقبال عمومی مواجه شد.
شاهسواری با بیان اینکه جهان تشنه روابط انسانی موجود در فیلمهای ایرانی است، تأکید کرد: آثاری در حوزه سینما میتواند در عرصههای بینالمللی به موفقیت برسد که به روابط انسانی تأکید دارند بنابراین سینمای دفاعمقدس میتواند لطافت روابط انسانی در دوران جنگ تحمیلی را به تصویر بکشد تا از این راه زبان گویای کشور باشد.
مدیرعامل خانه سینما عنوان کرد: دوران دفاعمقدس ظرفیت بسیار زیادی در عرصههای ادبی، فرهنگی و سینمایی دارد که این پتانسیل باید برای افزایش درک نسل جوان از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مورد استفاده قرار گیرد.
مهدی عظیمیمیرآبادی دبیر شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» نیز در این دیدار با اشاره به اینکه این جشنواره همه شئون مقاومت را در برمیگیرد، گفت: سینمای مقاومت میتواند وجه اشتراک همه سینماگران باشد.
وی با اشاره به نقش مهم مخاطب در گسترش و قدرت سینما، افزود: سینما از سه منظر رسانه، فیلمساز و مخاطب قابل بررسی است که اگر هر یک از این سه وجه نادیده گرفته شود، عملاً کارآیی لازم را ندارد.
دبیر شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» با بیان اینکه قدرت سینما به مخاطب آن وابسته است، اظهار کرد: جذابیت بصری، کیفیت هنری و محتوا، هر سه باید در ساخت آثار سینمایی مورد توجه باشند و تأکید بر یکی نباید موجب غفلت از دیگری باشد.
عظیمی گفت: سینما امروزه نهتنها یک صنعت، یک رسانه و یا یک هنر بلکه همزمان صنعت، هنر و رسانه است بنابراین برای رسیدن به اثرگذاری باید شمولیت لازم را داشته باشد و در همه ابعاد موفق عمل کند.
در این نشست، همکاریهای مشترک میان خانه سینما و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با رویکرد همراهی صنوف مختلف سینما مورد تاکید طرفین قرار گرفت.
ابراهیم اصغری مدیر امور تولید، کامران ملکی مدیر امور تشریفات و فوق برنامه و احد میکائیلزاده معاون ارتباطات و اطلاعرسانی شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» از دیگر حاضران در این جلسه بودند.
شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» در دو زمان ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه مقارن با هفته دفاع مقدس در بخشهای «مدافعان سلامت»، «جشنواره جشنوارهها» و انتخاب استانیِ بخش «فیلمسازان بسیجی» و یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بسیج در بخشهای «سینمای ایران و جهان»، «سیدالشهدای مقاومت»، «روایت قلم»، «نقد و پژوهش تحلیل» و انتخاب برگزیدگان ملی «فیلمسازان بسیجی» به دبیری مهدی عظیمیمیرآبادی به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدسِ بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار میشود.
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