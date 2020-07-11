شرایط حضور کارمندان دانشگاه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران با توجه به شیوع و اوج‌گیری ویروس کرونا، اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران درباره شرایط دورکاری برای کارمندان، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

با توجه به بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تصمیم‌های نهمین جلسه کمیته مبارزه با کرونای دانشگاه تهران به تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹، با توجه به شیوع و اوج‌گیری ویروس کرونا، برای جلوگیری از انتقال ویروس و حفظ سلامتی همکاران، از مدیران و کارمندان تقاضا می‌شود به موارد زیر عمل کنند:



۱- رؤسای واحدها و معاونان اداری و مالی واحدها می‌توانند از روز شنبه، ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی، با نظارت دقیق، اجازه استفاده از دورکاری را برای کارمندان واحد مربوطه به صلاحدید و به صورت چرخشی با شرایط زیر برقرار کنند:

_ کلیه واحدها موظف هستند اصول بهداشتی و پروتکل‌های تعیین شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا را در محل کار رعایت کنند.

_ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، اداری و پشتیبانی واحدها به گونه‌ای تنظیم شود که در هر بخش یا اتاق، یک نفر مستقر باشد تا پاسخگویی به ارباب رجوع با مشکل و محدودیت مواجه نشود.

_ دورکاری به عملکرد واحد لطمه‌ای وارد نکند و کارمند دورکار همواره در ساعات اداری در دسترس باشد و به محض نیاز به حضور فیزیکی وی، در اسرع وقت در محل کار خود حاضر شود.

_ کارمندانی که بیش از ۵۵ سال سن دارند، کسانی که دارای بیماری زمینه‌ای خاص یا آسیب پذیر هستند و مادرانی که فرزند خردسال زیر ۶ سال دارند، برای استفاده از دورکاری در اولویت هستند.

_ کارمندان در روزهایی که دورکاری انجام می‌دهند موظف به ثبت دورکاری در سامانه حضور و غیاب هستند که باید توسط مدیر مربوطه تأیید شود.

۲- ساعت کاری افرادی که به تشخیص مدیر، به صورت نوبتی، ملزم به حضور در محل کار هستند، طبق اعلام بخشنامه‌های قبلی از ساعت ۳۰:‏۷ تا ۳۰:‏۱۴ (با ۳۰ دقیقه شناور) است و تمامی شیفت‌ها با کاهش یک ساعت از پایان وقت اداری (با ۳۰ دقیقه شناور) برقرار است.

۳- کارمندانی که ملزم به حضور در محل کار خود هستند، موظف به استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی و همچنین ثبت تردد فقط از طریق کارت‌زنی هستند، در غیر این صورت در سامانه برای آن‌ها غیبت منظور خواهد شد.

۴- کارمندان جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، به واحدهای ستادی دانشگاه (مانند منابع انسانی، امور رفاهی، مالی و…) مراجعه حضوری نداشته باشند و برای پیگیری امور اداری خود از طریق سامانه الکترونیکی دبیرخانه و کارشناسان مستقر در واحد مربوطه اقدام کنند.



۵- نظارت بر رعایت موارد فوق توسط کارگروهی که در اداره کل منابع انسانی تشکیل می‌شود انجام می‌گیرد و در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها، واحد مورد نظر به کمیته مبارزه با کرونای دانشگاه معرفی و از امکان دورکاری محروم خواهد شد.