کرونا سلامت روان افراد را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال شمس، با اشاره به اثرات زیانبار ویروس کرونا، اظهار کرد: این ویروس تبعات مختلف و اثرات زیادی را بر تک تک افراد جامعه به جای گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه زمانی که مشکلی در روند عادی زندگی رخ می دهد به طور معمول دچار اضطراب و تنش می شویم، گفت: کووید ۱۹ افراد را دچار مسایل و مشکلات مختلفی کرده که فشار روانی و بروز علائم پریشانی یکی از این علائم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به ابعاد مختلف و ناشناخته ویروس کووید ۱۹ توضیح داد: این ویروس به دلیل ناشناخته بودن استرس مضاعف تری را به مردم وارد کرده است و همانطور که زلزله و سیل می تواند خرابی های زیادی را برجای بگذارد، این بیماری نیز می تواند مشکلات جدی را برای تمامی جوامع ایجاد کند.

وی در توضیح تاثیر گذاری های اپیدمی ها بر سلامت روان افراد مختلف، اظهار کرد: اگر چنانچه فردی سابقه بیماری داشته باشد، بحران ها باعث می شود بیماری او دوباره عود کند و یا اگر فردی ژن ابتلا به بیماری روحی خاصی را داشته باشد، این بحران می تواند این ژن ها را در فرد بیدار و آشکار و فرد را با بحران روبرو کند.

شمس با اشاره به اینکه استرس های متوالی زمینه ساز تغییرات روان شناختی است خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان می دهد که در ادامه اپیدمی هایی مثل سارس و یا ابولا مشکلات روان شناختی همانند افسردگی، اضطراب و وسواس ایجاد می شود.

این روانپزشک دانشگاه ادامه داد: با نگاهی به رفتارهای مردم در جوامع مختلف در دوره اپیدمی کرونا متوجه می شویم که بسیاری از مردم رفتارهای وسواس گونه پیدا کرده اند مثلاً اسپری ضدعفونی کننده را مدام و هر چند دقیقه یکبار استفاده می کنند و یا موقع مصرف غذا حالات غیر طبیعی دارند.

وی با بیان اینکه رعایت بهداشت فردی موضوعی ضروری است، خاطرنشان کرد: بهداشت باید در بالاترین سطح رعایت شود ولی نباید به رفتارهای غیرطبیعی و وسواس گونه تبدیل شود.

شمس ادامه داد: فشارهای روانی مستقیماً بر روان ما اثر گذار نیست ولی به عنوان یک عامل مضطرب کننده می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

وی هشدار داد: اگر در دوران بحران خصوصاً در بحران اپیدمی کرونا دچار اضطراب و یا افسردگی شده اید و یا اگر به سرعت تحملتان کم شده و یا خیلی زود با کوچکترین حرف و یا مخالفتی عصبانی می شوید، حتماً باید مداخلات درمانی انجام دهید.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مداخلات درمانی صرفاً به معنای درمان دارویی نیست، بلکه مداخلات روان درمانی و یا مشاوره ها نیز می توانند از بسیاری از عوارض و علائم بکاهند.

وی یادآور شد: کرونا مستقیماً بر روان تاثیرگذار نیست ولی بی تردید تبعات روانی را در پی دارد که می تواند زندگی روزمره را دچار اختلال کند و این مهم درمان های خاص خود را می طلبد.

شمس، یکی از عوارض مواجهه با فشار روانی اجتماعی مثل اپیدمی کرونا را ابتلا به رفتارهای وسواس گونه و افکار مزاحم دانست و خاطرنشان کرد: این افکار، افکار مزاحم زندگی هستند و می توانند ما را دچار عذاب کنند بنابراین باید راهکارهایی را برای مقابله با این رفتارها داشته باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: افکار اذیت کننده باید از ما دور شوند و باید برای حفظ آرامش خود و اطرافیانمان افکار مزاحم را از خود دور کنیم و آرامشی را برای خودمان ایجاد کنیم.