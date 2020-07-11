اداره فرهنگسراها در شیراز باید به متولیان فرهنگ سپرده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، احمدرضا دستغیب در جلسه با تعدادی از فعالان فرهنگی شیراز با تاکید بر ضرورت توجه به حوزه فرهنگ و تاکید بر اقدامات زیربنایی اظهار داشت: باید پذیرفت که ما نسبت به کار فرهنگی کیفی غافل هستیم و صرفاً با ساخت فرهنگسرا یا کتابخانه متولی فرهنگ نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه باید این را در نظر بگیریم که کار فرهنگی در تعریف و چارچوب خاصی نمی‌گنجد، تصریح کرد: کار فرهنگی حدود مشخص و تعریف شده ندارد، گاهی کار شهرسازی بررسی می‌شود نتیجه آن میزان هزینه‌کرد و اعداد و ارقام است اما این رویه در خصوص کار فرهنگی صدق نمی‌کند.

دستغیب کیفی بودن را شرط اصلی اقدام فرهنگی دانست و گفت: بی‌توجهی به کیفی بودن اقدام فرهنگی، گاهاً مسئولان و متولیان امر را دچار خطا می‌کند چرا که تصور می‌کنند اقدام فرهنگی محدود به ساخت فرهنگسرا و یا کتابخانه است.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز، شهرداری و شورای شهر را متولی تأمین زیرساخت‌های فرهنگی دانست و افزود: ما باید این زیرساخت‌ها را آماده کنیم اما در اختیار افرادی قرار دهیم که کار فرهنگی بلدند یا تجربه آن را دارند.

دستغیب با تاکید بر اینکه این نکته بارها در شورای اسلامی شهر شیراز تذکر داده شده که فرهنگسرا را باید متولیان و متصدیان فرهنگ اداره کنند، تصریح کرد: درست است که ما در شهرداری نیروهای توانمندی در حوزه مهندسی و شهرسازی داریم اما بی‌تعارف نیروهایی که تجربه کار فرهنگی داشته باشند، بسیار اندک هستند.

وی عنوان داشت: بر همین اساس است که عقیده داریم فرهنگسراها باید بر اساس شرایط و شاخص‌هایی که تعریف شده در اختیار متولیان و افراد کاربلد حوزه فرهنگ قرار گیرد.

او با تاکید بر اینکه در این زمینه آیین‌نامه‌هایی هم صادر شده که شرط واگذاری فرهنگسراها در آن تعیین شده است، اظهار داشت: باید به سمت و سویی برویم که ساختمان‌های فرهنگی ما را متولیان فرهنگ اداره کنند، در این صورت است که به فرهنگ شهر کمک شده و سبب ارتقا آن خواهیم بود.