به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق کشفی نژاد ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته بهزیستی با تبریک فرا رسیدن چهلمین سال تأسیس سازمان بهزیستی، گفت: شفافیت، تحول خدمت و ارتقای سلامت اجتماعی در خانواده‌ها شعار امسال این سازمان است.

وی با اعلام اینکه راه‌اندازی مراکز جامع درمان اعتیاد اجتماع محور از دیگر برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور است، افزود: این مراکز به صورت پایلوت در هفته دولت در هر استان یک مرکز آغاز بکار خواهد کرد.

به گفته کشفی نژاد، در حال حاضر مراکز سم زدایی، میان مدت و برنامه‌هایی برای اشتغال افراد بعد از بهبودی تعریف شده که پیوستگی ندارند اما این مراکز قابلیت سم زدایی دارند و فرد پس از ۳.۵ ماه در مراکز اقامتی ما ساکن می‌شود و پس از گذشت ٨ ماه پایش می‌شوند و در هر حقیقت برای هر فرد مراجعه کننده یک مسیر ویژه با کمک فرد، خانواده و تیم درمان تعریف می‌شود.

مدیرکل بهزیستی فارس با بیان اینکه انتهای این مسیر فارغ التحصیلی فرد معتاد از مرکز جامع درمان اعتیاد خواهد بود و ارتباط او تا پاکی طولانی مدت حفظ خواهد شد، افزود: برای اشتغال آنها نیز برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است؛ اگر در گذشته شغل داشته، تلاش می‌کنیم به حرفه قبلی خود بازگردد و اگر شغلی نداشته باشد با کمک سازمان فنی و حرفه‌ای و آموزش دهندگان دیگر نسبت به آموزش فرد و سپس حمایت برای ایجاد اشتغال او اقدام می‌شود.

کشفی‌نژاد با بیان اینکه مرکز جامع درمان اعتیاد اگر کسی را پذیرش می‌کند قصد ندارد در مسیر آنها را رها کند، بلکه حمایت خود را مستمر ادامه خواهد داد، در عین حال از راه‌اندازی ۱۷۲ مرکز مثبت زندگی در استان تا پایان امسال خبر داد و در اینباره، گفت: این مراکز در راستای فعال کردن و تغییر نحوه خدمت رسانی غیرفعال راه‌اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه مراکز مثبت زندگی در فاز اول در ١٧٢ نقطه ایجاد خواهد شد، افزود: در هر مرکز مثبت زندگی ۴۵۰ خانوار مستمری بگیر تحت پوشش قرار می‌گیرند.

مدیرکل بهزیستی فارس با بیان اینکه اگرچه برای این مراکز ٢٢ فعالیت تعریف شده اما منحصر به گروه هدف بهزیستی به تنهایی نیست، عنوان کرد: این مراکز در حقیقت پیشخوان ارائه خدمات سازمان بهزیستی به عموم مردم و جمعیت تحت پوشش محسوب می‌شوند.

به گفته کشفی‌نژاد، اکنون ۷۷ هزار و ٤٠٠ خانوار مستمری بگیر در فارس داریم که در فاز نخست، ۱۷۲ مرکز سهم این استان خواهد بود.

تاکید کرد: تفاوت نحوه خدمت رسانی این است که مددجو قبلاً برای دریافت خدمات باید به سراغ بهزیستی می‌آمد اما در مراکز مثبت زندگی مددکار به خانوار تحت پوشش مراجعه می‌کند.

مدیرکل بهزیستی فارس با بیان اینکه مراکز مثبت زندگی اولین مگا پروژه‌ای است که در دستور کار سازمان قرار گرفته، افزود: در حال حاضر آخرین نفرات متقاضی دریافت مجوز در حال مصاحبه و گزینش هستند.