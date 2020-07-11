حسین اوجاقی سرپرست نایب رئیسی فدراسیون ووشو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، امیر صدیقی باقدردانی از تلاشهای «علیرضا محسنی» که پیش از این سرپرست نایب رئیسی فدراسیون بود، در حکمی اوجاقی را به سمت نایب رئیسی این فدراسیون منصوب کرد. اوجاقی سرمربی تیم ملی ووشوی بزرگسالان ایران و مدیر فنی تیمهای ملی است.
در متن این حکم خطاب به اوجاقی آمده است: احتراماً با توجه به تجارب، تعهد و تخصص جنابعالی، بدینوسیله بهعنوان سرپرست نایب رئیسی این فدراسیون منصوب میشوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در امور محوله موفق و موید باشد.
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