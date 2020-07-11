برخورد ۴ دستگاه خودرو سواری در قزوین ۲ مصدوم بر جای گذاشت

سرهنگ قدرت حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد ۴ دستگاه خودروی سواری در محور «قزوین -تهران» لاین جنوبی شهر آبیک، بلافاصله عوامل پلیس راه و مأموران کلانتری ۱۱ آبیک برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد در این سانحه ۴ دستگاه خودروی سواری پراید، وانت پیکان، پژو ۴۰۵ و پژو پارس با یکدیگر برخورد داشته که در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودروی سواری پراید مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ حسنی بیان کرد: علت وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راه تغیر مسیر ناگهانی سواری پراید نسبت به وانت پیکان و عدم رعایت فاصله طولی سواری پژو ۴۰۵ نسبت به سواری پژو پارس اعلام شده است.

سرپرست پلیس راه استان قزوین، به رانندگان توصیه کرد: قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.