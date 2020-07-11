لزوم تسریع در افتتاح بیمارستان الوار گرمسیری در اندیمشک

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات بیمارستان الوار گرمسیری، اظهار کرد: حدود ۹۹ درصد بیمارستان الوار گرمسیری اندیمشک آماده است و برخی کارهای جانبی مانده است که باید زمان‌بندی کارها و اقدام‌های لازم در این راستا انجام شود.

وی افزود: باید مجموعه شهرستان و استان خوزستان اقدام‌های لازم را برای تکمیل و بهره‌برداری بیمارستان الوار گرمسیری اندیمشک تا پایان شهریورماه برای خدمت‌رسانی به شهروندان مدون سازند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان اندیمشک احداث سی‌تی‌اسکن دوم در بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک در کمتر از دو هفته انجام شود.

وی ایجاد ظرفیت بخش داخلی دو بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک را برای خدمت‌رسانی به بیماران لازم و ضروری دانست و افزود: دستگاه اکسیژن ساز کنونی کفاف نیاز بخش‌های مختلف بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک را در آینده نخواهد داشت و در بخش دو داخلی نیز برای ایجاد و تجهیز بخش به دستگاه اکسیژن ساز جدید نیاز است.

حسنوند با بیان اینکه بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک در حوزه اعتبارات مشکلی ندارد، عنوان کرد: بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی و کلینیک چشم‌پزشکی اندیمشک تکلیف آنها باید روشن شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محل دفتر معاون عمرانی فرماندار، بخشدار الوار گرمسیری و مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک تا زمان افتتاح بیمارستان الوار گرمسیری با توجه به اهمیت موضوع در بیمارستان الوار گرمسیری اندیمشک برای پیگیری موضوعات باشد.

حسنوند بر تعیین مسئول بیمارستان الوار گرمسیری، مسئول حراست بیمارستان، پرسنل درمانی، اداری و حراست بیمارستان الوار گرمسیری اندیمشک تأکید کرد و افزود: قبل از افتتاح بیمارستان الوار تمام تمهیدات برای فعالیت مرکز درمانی اندیشیده شود.