حرفهای انگلیس درباره حقوق بشر توخالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در گزارش خود با اشاره به حکم اعدامی که دولت بحرین برای «محمد رمضان» و «حسن موسی» در نظر گرفته، این وضعیت را نشانه توخالی بودن حرف های انگلیس درباره حقوق بشر دانست.

در گزارش گاردین آمده است: دولت انگلیس با توجه به آنکه دو فعال سیاسی در بحرین به اعدام محکوم شده اند، متهم است که در خصوص حقوق بشر حرف های تو خالی می زند. انگلیس در پنج سال گذشته تجهیزات امنیتی را به بحرین ارسال کرده است.

دو فعال بحرینی یاد شده متهم هستند که در جریان تظاهرات های این کشور یک افسر پلیس را کشته اند، اما این دو نفر اعلام کرده اند که اعتراف های آنها در این رابطه زیر شکنجه انجام شده است.

در همین رابطه «جیمز کلورلی» یکی از کارمندان وزارت خارجه انگلیس، با اشاره به وضعیت موجود در بحرین از دولت انگلیس خواسته تا در نوع روابط خود با بحرین تجدید نظر کند.

به گزارش مهر، البته در میان کشورهای سرکوبگر فقط بحرین نیست که انگلیس روابط نزدیکی با آن داشته و تجهیزات نظامی و امنیتی مورد نیاز آن را تامین می کند. برای مثال با وجود آنکه گزارش های متعددی درباره استفاده از تسلیحات ساخت انگلیس در جنگ یمن وجود دارد اما با این وجود دولت «بوریس جانسون» همچنان بر ارسال سلاح و دیگر تجهیزات نظامی به عربستان سعودی تاکید دارد.