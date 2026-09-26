قرارداد همکاری تراکتور و فدراسیون کشتی امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، بر اساس این قرارداد، دو مجموعه در حوزه‌های مختلف ورزشی با یکدیگر همکاری خواهند داشت و باشگاه تراکتور می‌تواند از امکانات و تجهیزات فدراسیون کشتی بهره‌مند شود.



همچنین قرارداد همکاری در زمینه استفاده از امکانات پزشکی ورزشی فدراسیون کشتی، با هدف پیشگیری از آسیب‌های ورزشی و بهره‌مندی از خدمات تخصصی پزشکی و درمانی منعقد شد.



در مقابل، باشگاه تراکتور آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن امکانات کمپ ورزشی این باشگاه در تبریز به فدراسیون کشتی اعلام کرده است.



باشگاه تراکتور یکی از باشگاه‌های فوتبال برخوردار از امکانات و زیرساخت‌های ورزشی کشور است و مجموعه‌ای از امکانات تخصصی از جمله سالن بدنسازی، کلینیک فیزیوتراپی و سایر فضاهای تمرینی و پزشکی را در اختیار دارد که می‌تواند در چارچوب این همکاری مورد استفاده قرار گیرد.