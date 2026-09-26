پاکدل: همه دیدند داور چگونه قضاوت کرد/ مزد جوانگرایی را خواهیم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ، پس از نمایش امیدوارکننده تیم ملی هندبال ایران برابر قطر و ارائه یک بازی پایاپای مقابل مدافع عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، در گفت و گویی از عملکرد شاگردان نناد کلاییچ تمجید کرد.
پاکدل در ابتدا با اشاره به عملکرد تیم ملی ایران برابر قطر اظهار داشت: واقعاً بازی بسیار خوبی بود. شاید در ۱۰ سال گذشته چنین بازی خوبی برابر قطر نداشتیم. ما ۵۰ دقیقه برنده بازی بودیم و در این مدت واقعاً نفس تیم قطر را گرفتیم. اگر اسیر برخی اتفاقات نمیشدیم، شاید شگفتی بزرگ این مسابقات رقم میخورد.
وی افزود: در برخی صحنهها دیگر کاری از دست ما برنمیآمد. همه مردم بازی را از تلویزیون دیدند و سوتهایی که داور زد را مشاهده کردند. واقعاً در بعضی از این موارد هیچ کاری نمیتوانستیم انجام دهیم.
رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: داور بین دو نیمه از کادر فنی ما عذرخواهی کرد، اما این عذرخواهی چه فایدهای دارد؟ اشتباهی که انجام شده و گلی که در پایان نیمه به ثمر رسید و به نظر میرسید درست نباشد، دیگر به ما برنمیگردد.
وی در مورد مصدومیت و اخراجی که در جریان بازی اتفاق افتاد نیز گفت: در ابتدای بازی نیز متأسفانه ما دچار بدشانسی شدیم و فرخی را به دلیل آسیب شدید زانو از دست دادیم که یکی از بهترین بازیکنان ما در دفاع بود. همچنین بهنامنیا به صورت مستقیم اخراج شد. به نظر من و بسیاری از کارشناسان، شاید آن صحنه مستحق کارت قرمز مستقیم برای بازیکن ما نبود.
وی با تمجید از عملکرد ملیپوشان جوان ایران گفت: با وجود تمام این اتفاقات، ما ۵۰ دقیقه بسیار خوب بازی کردیم. در ۱۰ دقیقه پایانی، تجربه بازیکنان بزرگ و نامدار قطر که سالها در سطح اول جهان حضور داشته اند، خودش را نشان داد. قطر سه دوره متوالی مدال طلای بازیهای آسیایی را کسب کرده و بازیکنان این تیم کوه تجربه هستند و در دقایق پایانی همین تجربه آن ها به جوانی بازیکنان ما چربید.
رئیس فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: با این حال، برخلاف تصور بسیاری که شاید فکر میکردند مقابل قطر تسلیم باشیم و دستوپا بسته بازی کنیم، امروز نشان دادیم که میتوانیم مقابل چنین تیمی عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم. حتی یک نیمه را برنده بودیم و تا دقیقه ۲۰ نیمه دوم نیز بسیار خوب کار کردیم. در ۱۰ دقیقه پایانی واقعاً شرایط سخت شد و شاید اشتباهات بچهها افزایش پیدا کرد و دیگر توان مقابله با تجربه بازیکنان قطر را نداشتیم.
پاکدل حضور تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا را اتفاقی مثبت برای آینده هندبال کشور دانست و گفت: در مجموع فکر میکنم حضور ما در بازیهای آسیایی یک اتفاق خوب بود. صمیمانه از آقای دکتر دنیامالی تشکر میکنم. ایشان با تصمیمی که گرفتند و حمایتی که انجام دادند، باعث شدند تعدادی از بازیکنان جوان ما در این مسابقات حضور پیدا کنند. به نظرم آینده هندبال ما به نوعی تضمین شد.
وی ادامه داد: همانطور که سرمربی تیم نیز گفت، فراموش نکنیم که ما در یک جنگ نابرابر به اینجا آمدیم. تعدادی از بازیکنان خودمان را که در کشورهای دیگر حضور داشتند در اختیار نداشتیم و طاها شکوهی را نیز پیش از اعزام به دلیل پارگی رباط از دست دادیم در حالی که رقبای ما مانند قطر، بحرین، ژاپن، کره جنوبی و کویت با تمام بازیکنان و نفرات خود در این مسابقات حضور داشتند، تیم ما با یک ترکیب جوان و آیندهدار به میدان آمد.
پاکدل در پایان از حمایت مسئولان ورزش کشور برای حضور تیم ملی هندبال ایران در بازیهای آسیایی ناگویا تشکر کرد و گفت: از آقای وزیر تشکر میکنم و امیدوارم در آینده پاسخ این تدبیر و حمایت را در هندبال ببینیم. از کمیته ملی المپیک نیز تشکر میکنم که هر نیازی داشتیم تأمین کردند. همچنین از تیم سرپرستی کاروان، دکتر رحیمی و همکارانشان، خسرویوفا، دکتر علینژاد و همه عزیزانی که از ما حمایت کردند تا بتوانیم در این بازیها حضور داشته باشیم، تشکر میکنم. امیدوارم در آینده بتوانیم مزد این اقدام ارزشمند و این کار بنیادین را در هندبال کشور بگیریم.
تیم ملی هندبال مردان ایران امروز در مرحله یک چهارم نهایی برابر تیم چند ملیتی قطر و مدافع عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی قرار گرفت. هندبالیست های ایران با نتیجه ۳۱ بر ۲۵ مغلوب این تیم شدند تا از ادامه حضور در بازیها و صعود به مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا باز بمانند.
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