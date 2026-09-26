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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

سهم ۵۵ میلیارد تومانی مازندران از طرح‌های محرومیت‌زدایی

سهم ۵۵ میلیارد تومانی مازندران از طرح‌های محرومیت‌زدایی

نکا- مسئول بسیج سازندگی مازندران از اجرای و بهره‌برداری بیش از ۵۵ میلیارد تومان پروژه محرومیت‌زدایی در نقاط مختلف استان، همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد بعدازظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به برنامه‌های بسیج سازندگی مازندران در هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: بخشی از این پروژه‌ها در روزهای ابتدایی هفته افتتاح شده و بخش دیگری نیز تا پایان هفته به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این طرح‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مختلف، خیرین و گروه‌های جهادی در نقاط مختلف استان اجرا شده و مجموعه‌ای از نیازهای مناطق کم‌برخوردار را دربرمی‌گیرد.

سلیمان‌نژاد، اشتغال‌زایی و کارآفرینی، ساخت و تکمیل مسکن محرومان، احداث و تجهیز مدارس و اجرای مجتمع‌های آبرسانی را از محورهای اصلی این پروژه‌ها برشمرد و گفت: مجموع ارزش طرح‌های اجراشده و در دست بهره‌برداری بیش از ۵۵ میلیارد تومان است.

مسئول بسیج سازندگی مازندران در ادامه به برنامه‌های شاخص این هفته اشاره کرد و گفت: ۲۰ واحد مسکن مددجویی و ۱۰ گلزار شهدا افتتاح می‌شود و ۳۰ واحد اشتغال‌زایی نیز آغاز به کار خواهد کرد؛ همچنین پنج هزار بسته نوشت‌افزار و ۲۰ سری جهیزیه و لوازم ضروری منزل میان جامعه هدف توزیع می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در پیشبرد طرح‌های محرومیت‌زدایی، افزود: ظرفیت مردم، خیرین، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی در اجرای این پروژه‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته است و تجربه نشان داده هرجا این هم‌افزایی شکل گرفته، بخشی از مشکلات مردم با سرعت بیشتری برطرف شده است.

سلیمان‌نژاد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای والامقام و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، فرهنگ دفاع مقدس را مبتنی بر ایستادگی، خودباوری و حضور در میدان دانست و اظهار کرد: امروز نیز تداوم این روحیه در قالب کار جهادی می‌تواند موانع مسیر خدمت‌رسانی به مردم را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها حاصل هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف و حضور گروه‌های جهادی در میدان خدمت است و تداوم این همکاری‌ها می‌تواند روند محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه را شتاب بخشد.

مسئول بسیج سازندگی مازندران در پایان گفت: فرهنگ جهادی ریشه در روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری دوران دفاع مقدس دارد و امروز نیز خدمت بی‌منت و مجاهدت می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکلات مردم و حرکت مناطق مختلف استان در مسیر توسعه باشد.

کد مطلب 6959179

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