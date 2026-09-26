به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد بعدازظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به برنامه‌های بسیج سازندگی مازندران در هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: بخشی از این پروژه‌ها در روزهای ابتدایی هفته افتتاح شده و بخش دیگری نیز تا پایان هفته به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این طرح‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مختلف، خیرین و گروه‌های جهادی در نقاط مختلف استان اجرا شده و مجموعه‌ای از نیازهای مناطق کم‌برخوردار را دربرمی‌گیرد.

سلیمان‌نژاد، اشتغال‌زایی و کارآفرینی، ساخت و تکمیل مسکن محرومان، احداث و تجهیز مدارس و اجرای مجتمع‌های آبرسانی را از محورهای اصلی این پروژه‌ها برشمرد و گفت: مجموع ارزش طرح‌های اجراشده و در دست بهره‌برداری بیش از ۵۵ میلیارد تومان است.

مسئول بسیج سازندگی مازندران در ادامه به برنامه‌های شاخص این هفته اشاره کرد و گفت: ۲۰ واحد مسکن مددجویی و ۱۰ گلزار شهدا افتتاح می‌شود و ۳۰ واحد اشتغال‌زایی نیز آغاز به کار خواهد کرد؛ همچنین پنج هزار بسته نوشت‌افزار و ۲۰ سری جهیزیه و لوازم ضروری منزل میان جامعه هدف توزیع می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در پیشبرد طرح‌های محرومیت‌زدایی، افزود: ظرفیت مردم، خیرین، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی در اجرای این پروژه‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته است و تجربه نشان داده هرجا این هم‌افزایی شکل گرفته، بخشی از مشکلات مردم با سرعت بیشتری برطرف شده است.

سلیمان‌نژاد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای والامقام و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، فرهنگ دفاع مقدس را مبتنی بر ایستادگی، خودباوری و حضور در میدان دانست و اظهار کرد: امروز نیز تداوم این روحیه در قالب کار جهادی می‌تواند موانع مسیر خدمت‌رسانی به مردم را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها حاصل هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف و حضور گروه‌های جهادی در میدان خدمت است و تداوم این همکاری‌ها می‌تواند روند محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه را شتاب بخشد.

مسئول بسیج سازندگی مازندران در پایان گفت: فرهنگ جهادی ریشه در روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری دوران دفاع مقدس دارد و امروز نیز خدمت بی‌منت و مجاهدت می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکلات مردم و حرکت مناطق مختلف استان در مسیر توسعه باشد.