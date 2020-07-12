۳۲ متهم در اسدآباد دستگیر شدند/شناسایی و دستگیری ۳ جاعل در فامنین

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از کشف ۲ هزار و ۶۵۰ نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی حسن حیدری گفت: در راستای تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه ناامن کنندگان اقتصاد کشور و به دنبال دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری تعداد قابل توجهی سیگار قاچاق در یک واحد صنفی در شهر فامنین، مأموران پلیس آگاهی و امنیت عمومی شهرستان با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی از صحت گزارش‌های دریافتی اطمینان حاصل کرده و با هماهنگی مقام قضائی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از این واحد صنفی، ۲ هزار و ۶۵۰ نخ سیگار قاچاق کشف و یک نفر در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

دستگیری ۳۲ متهم در اسدآباد

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از دستگیری ۳۲ متهم در نتیجه اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ افشین یاری گفت: در پی استمرار اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی پلیس، به ویژه منطقه‌ای که با هدف ناامن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده و ارتقا احساس ا منیت در بین شهروندان انجام می‌شود، یگان‌های انتظامی شهرستان اسدآباد با بهره گیری از توان و امکانات موجود به اجرای طرح‌های مربوطه پرداختند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح، علاوه بر کشف مقادیری انواع مواد مخدر، ۲۱ معتاد و خرده فروش مواد مخدر، ۴ نفر جلبی ،۷ سارق و ۸ نفر نیز به دلیل ارتکاب سایر جرایم دستگیر شدند و یک دستگاه خودرو ۴۰۵ سرقتی نیز کشف و ۳۰ دستگاه وسائط نقلیه مزاحم و متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

اجرای طرح ارتقا انضباط اجتماعی در رزن

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از توقیف ۳۶ دستگاه وسیله نقلیه مزاحم و متخلف در نتیجه اجرای طرح یک هفته‌ای ارتقا انضباط ترافیکی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه گفت: طرح ارتقا انضباط ترافیکی با هدف پیشگیری از بروز تصادفات، خسارت جانی و مالی با محوریت برخورد با موتور سیکلت سواران مزاحم و رانندگان متخلف در یک هفته گذشته در شهرستان رزن اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح ۲۴ دستگاه خودرو و ۱۲ موتور سیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد که انجام حرکات نمایشی، تغییر در صدای وسیله نقلیه، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، ایجاد آلودگی صوتی، عدم استفاده از کلاه ایمنی، نداشتن مدارک شناسایی همراه و … از دلایل عمده توقیف این وسایل نقلیه بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن هدف پلیس از اجرای طرح ارتقا انضباط ترافیکی را افزایش امنیت، آسایش و آرامش شهروندان برشمرد و عنوان کرد: نیروهای پلیس با بکارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تأمین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کنند.

دستگیری ۳ جاعل در فامنین

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از دستگیری ۳ جاعل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی حسن حیدری گفت: حین اجرای آزمون رانندگی، کارشناسان پلیس راهور در محل آزمون متوجه شده که هویت فرد آزمون دهنده با اطلاعات مندرج در مدارک وی مطابقت ندارد.

وی ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی مشخص شد وی با جعل عنوان، خود را به جای یکی از متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی معرفی کرده و قصد شرکت در آزمون را دارد که با اقدامات پلیسی و فنی دستگیر شد.

سرهنگ حیدری افزود: در یک عملیات دیگر مأموران پلیس آگاهی با گسترش چتر اطلاعاتی خود متوجه شدند ۲ نفر به منظور صدور گواهی‌های معافیت از خدمت وظیفه عمومی، مدارک ایثارگری جعل می‌کنند.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات فنی و گسترده و با هماهنگی قضائی هر ۲ متهم دستگیر و با رو به رو شدن با مدارک و مستندات پلیس به جعل گواهی و مدارک ایثارگری اعتراف کردند.

سرهنگ حیدری گفت: با اعتراف جاعلان به جعل مدارک برای ۴ نفر، دیگر متهمان شناسایی و موضوع با جدیت برای دستگیری آنها و پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و در این رابطه ۴ قطعه گواهینامه جعلی صادره نیز کشف شد.

کشف ۸۵ کیلو گرم تریاک در ۲ عملیات مشترک پلیسی در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۸۵ کیلو گرم مواد مخدر تریاک در ۲ عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان و استان لرستان و شهرستان کبودرآهنگ، خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در عملیات اول با تلاش‌های اطلاعاتی چند ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بر روی یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر از نوع تریاک، مشخص شد این باند اقدام به انتقال مواد مخدر تریاک از استان‌های جنوبی به استان لرستان می‌کند.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی ایجاد شده در یک عملیات مشترک کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان با همکاری عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان، خودروی سواری متهمان در ورودی شهرستان بروجرد شناسایی و متوقف شد.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: در بازرسی از این خودرو ۷۰ کیلو گرم تریاک کشف و ۳ متهم در این خصوص دستگیر و ۲ دستگاه خودرو سواری توقیف شد.

وی ادامه داد: در عملیات دیگر پلیس مبارزه با مواد مخدر و در پی تلاش‌های اطلاعاتی یک باند قاچاق مواد مخدر که اقدام به انتقال تریاک در شهرستان کبودرآهنگ می‌کرد شناسایی شد و با توجه به اشراف اطلاعاتی ایجاد شده، کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در یک عملیات غافلگیرانه و با همکاری کارکنان انتظامی شهرستان کبودرآهنگ خودرو آنها را متوقف کردند که در بازرسی از آن، ۱۵ کیلوگرم تریاک کشف و یک متهم دستگیر شد.