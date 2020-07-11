دمای خوزستان از مرز ۵۰ درجه گذشت

محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق نقشههای پیشیابی انتظار میرود از امروز تا اواسط هفته شاهد وقوع دماهای ۴۹ درجه سانتیگراد در برخی مناطق استان باشیم.
وی افزود: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری و همراه با وزش باد متوسط پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در ادامه بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شوش با ۵۰.۲ و ایذه با ۲۷.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزه زاری در پایان گفت: در همین مدت حداکثر و حداقل دمای هوای اهواز به ۴۹ و ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
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