شمارمبتلایان کرونا در مرکزی به ۴۷۹۵نفر رسید/شناسایی ۶۹ بیمار جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان در خصوص آخرین وضعیت استان مرکزی در مواجهه با کرونا اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۹ مورد جدید ابتلاء به ویروس کرونا در استان شناسایی شده است.
وی ادامه داد: از ۶۹ مورد جدید در استان ۲ مورد در بیمارستانهای استان بستری شدهاند که مورد مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی دریافت میکنند.
به گفته جمالیان، ۶۷ مورد از بیماران جدید تا هنگام منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل صورت قرنطینه خدمات درمانی را دریافت میکنند.
️ وی در خصوص تعداد فوتیهای ناشی از ابتلاء به کرونا در استان مرکزی عنوان کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد فوت ناشی از بیماری کرونا در استان مرکزی گزارش شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی افزود: تعداد فوتیهای ناشی از ابتلاء به کرونا در استان به ۲۳۰ مورد رسیده است.
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