باید نگاه اقتصاد محور به اوقات فراغت داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی تندگویان روز شنبه در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد؛ گفت: یکی از مهمترین اقدامات تشکل‌های جوانان در مقابله با کرونا تولید اقلام بهداشتی ضروری در هر ۳۱ استان کشور بود.

وی افزود: این اقلام بهداشتی که همراه با آموزش پروتکل‌های بهداشتی در مناطق محروم و حاشیه‌نشین کشور (به صورت روزانه و هفتگی) توزیع می‌شد، در حال حاضر در اختیار شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز قرار می‌گیرد.

تندگویان ادامه داد: تبدیل شماری از ورزشگاه‌ها به کارگاه‌های تولیدی برای تولید اقلام بهداشتی و درمانی و همچنین تبدیل برخی ورزشگاه‌ها به مراکز بهداشت و درمان (جهت گذران دوران قرنطینه) از دیگر اقدامات مؤثر این تشکل‌ها بود.

وی تاکید کرد: تولیدات محتوایی فرهنگی، علمی - فناوری، طراحی اپلیکیشن، برگزاری مسابقات کتابخوانی، عکس، اهدا جوایز برای نقاشی کودکان و تدوین و طراحی برخی از برنامه‌ها (همچون برنامه آشپزی برای بانوان) به منظور گذران اوقات فراغت در دوران قرنطینه خانگی نیز در دستور کار تشکل‌های جوانان قرار گرفت. هر یک از این اقدامات از طریق اعتبارات خیرین و منابع تشکل‌های جوانان تأمین شده است.

تندگویان افزود: همکاری ۴۰۰ مرکز مشاوره و ازدواج جامعه ورزش و جوانان با برخی سامانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز برای پیشگیری از آسیب‌های روحی و روانی کرونا در این دوران انجام پذیرفت.

وی ادامه داد: همچنین در استان ایلام یک نرم افزار برای ثبت درخواست خرید اقلام بهداشتی طراحی شد که در حال حاضر پیشنهاد کشوری شدن این طرح نیز به ستاد ملی مقابله با کرونا داده شده است.

به گفته تندگویان، این طرح از احتکار اجناس ضروری و قیمت‌های غیرمتعارف جلوگیری و سبب تعدیل وضعیت بازر می‌شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: رزمایش همت جوانانه - کمک مومنانه نیز که در ماه رمضان مورد توجه قرار گرفت؛ با استفاده از ظرفیت خیرین و تشکل‌های جوانان ۴۰۰ هزار خانوار را تحت پوشش قرار داد.

به گفته تندگویان، در این رزمایش بیش از ۸۰ میلیارد تومان هزینه شد.

وی همچنین با اشاره به توافق جامعه ورزش و جوانان با وزارت کشور گفت: براساس این توافق برای نخستین بار در کشور مجامع خیرین ازدواج و در زمان حاضر نیز مجمع ملی خیرین راه‌اندازی شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به تبعات مخرب شیوع ویروس کرونا در کشور عنوان کرد: در سال ۹۹ تعطیلات نوروز مصادف با بروز این ویروس بود و بنابراین تعلیق ازدواج جوانان شد.

تندگویان تصریح کرد: عدم تشکیل زندگی مشترک و افزایش مدت زمان آشنایی دختر و پسر سبب تبعات مخرب روانی و خانوادگی می‌شود؛ همچنین عدم تشکیل خانواده و فرزندآوری به طور حتم شتاب جمعیتی را تهدید می‌کند.

وی همچنین با بیان اینکه ترس از مراجعه به بیمارستان و ابتلاء به کرونا نیز سبب کاهش فرزندآوری شده است؛ گفت: این شکاف نسلی در کشور به همراه کاهش نرخ رشد جمعیت جامعه را در سال‌های آتی با دشواری روبه‌رو می‌کند.

تندگویان افزود: بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت و درمان باید وحشت روانی ناشی از این مساله را کاهش دهند و از منظر فرهنگی نیز برای تشکیل زندگی مشترک و ازدواج بدون تشریفات فرهنگ‌سازی شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین با اشاره به وام‌های ازدواج یادآور شد: یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم به روزرسانی وام ازدواج در سال ۹۶ بود. دولت تدبیر و امید در خصوص وام ازدواج همت بزرگی کرد و از سال ۹۶ این وام به روز شد. در دولت‌های قبلی شاهد بودیم که عده زیادی از جوانان سال‌های زیادی در صف دریافت وام ازدواج آن هم با مبالغ پایین بودند اما امروز زوجینی که مدارکشان تکمیل باشد ظرف مدت یک ماه وام خود را دریافت می‌کنند.

وی گفت: مبلغ وام ازدواج در سال ۹۶ به ۱۰ میلیون تومان، در سال ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان و در سال ۹۹ به هر نفر ۵۰ میلیون تومان (هر زوج ۱۰۰ میلیون تومان) با بهره ۴ درصد و بازپرداخت هفت ساله افزایش یافت.

وی افزود: در سال‌های اخیر با رشد مبلغ وام ازدواج اما شمار درخواست کنندگان زیر ۱۸ سال نیز برای این وام (به ویژه در دختران) افزایش یافت. دو سوم دریافت کنندگان این وام در سال‌های اخیر دختران زیر ۱۸ سال بوده‌اند و این مساله گاه ازدواج اجباری را تداعی می‌کند.

تندگویان ادامه داد: همچنین شمار قابل توجهی از درخواست کنندگان این وام زنان ۵۰ – ۴۵ ساله بوده‌اند که در سن فرزندآوری نیستند و بنابراین در نرخ رشد جمعیت اثرگذار نخواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش مبلغ وام همچنین خرید و فروش وام‌های ازدواج، طلاق‌ها و ازدواج‌های صوری نیز افزایش یافت و این امر ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات ۹۸ و ۵۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات سال ۹۹ را می‌تواند تضییع کند.

به گفته این مسئول یک دستورالعمل مشخص به منظور بازپرداخت وام ازدواج همچون وام مسکن و… ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی مجمع ملی جوانان گفت: این مجمع برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شده است؛ بر اساس این مجمع تشکل‌های جوانان می‌توانند (به عنوان یک نهاد رسمی غیرانتفاعی) برای انجام هر یک از برنامه‌ها با سازمان‌های طرف قرارداد نظیر کارگاه‌های تولید پوشاک و… همکاری کنند.

تندگویان با اشاره به هفته ازدواج گفت: شعار امسال استفاده از ظرفیت خیرین است. نهادها با یکدیگر در زمینه خدمات رسانی هماهنگ نیستند. این مقوله نیازمند ایجاد یک سامانه کشوری است.

به گفته او مشاورنماها در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که از دستگاه قضا انتظار همکاری داریم تا از فعالیت این گروه جلوگیری شود.

تندگویان همچنین رتبه‌بندی ۳ هزار و ۱۰۰ تشکل جوانان را به عنوان یکی از اقدامات اثربخش حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان قلمداد کرد.

معاون امور جوانان در بخش دیگری از سخنانش به سند جامع اوقات فراغت اشاره کرد و گفت: این سند سال‌ها بلاتکلیف مانده بود که ما آمن را بر اساس نظر خواهی از همه دستگاه‌ها تنظیم کردیم و دو سال روی آن کار کارشناسی انجام شده است و انتظار ما از دستگا ها این است که ظرف یک ماه برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را به ما اعلام کنند.

وی در پایان با بیان اینکه رویکرد ما به حوزه اوقات فراغت توجه به اشتغال و توانمند سازی اقتصادی است افزود: این برای اولین بار است که در کشور بحث اوقات فراغت به یک کار جامع منتهی می‌شود که می‌توانیم بر اساس آن گزارش کاملاً عملیاتی داشته باشیم.