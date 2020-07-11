به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران امروز در مراسم رو نمایی از سامانه الکترونیک احراز هویت، گفت: در ۳ الی ۴ ماه گذشته کارهای خوبی در شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره سهام عدالت انجام شده است.

وی ادامه داد: هنگام شروع سهام عدالت برای خود من ابهاماتی وجود داشت و اینکه بعد از ۱۵ سال مردمی که نمی‌توانستند دارایی شأن را مشاهده کنند هم اکنون قادر خواهند بود هم دارایی شأن را مشاهده کنند و هم دارایی شأن را بفروشند این به جهت اعتمادی بود که رهبر انقلاب به بورس داشتند که در آینده برکات زیادی نیز برای بازار سرمایه خواهد داشت.

قالیباف گفت: این حجم ۴۹ میلیون نفر در مقایسه با ۱۰ الی ۱۲ میلیونی که در طول تاریخ کشور به بورس پیوسته بودند رقم بزرگی بود بنابراین برای هدایت آن، این ایده مطرح شد که سفارشات تجمیعی انجام شود و به این واسطه از مشتری محوری به سمت کارگزاری محوری برویم.

شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تاکنون در بورس پذیرش نشده اند / هیئت مدیره آنها باید پیگیر باشند

مدیرعامل بورس اوراق بهادار گفت: در جلسه شورای عالی بورس تصمیم‌گیری شد درباره ۳۰ میلیون نفری که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به ارزش یکم تیرماه واگذار شود و پس از آن هیئت مدیره این شرکت‌ها باید پیگیری حضور در بورس باشند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها در بورس پذیرش نگرفته‌اند و هیئت مدیره آنها باید پیگیر پذیرش در بورس باشند. پیش‌بینی ما این است که از شهریورماه بیایند و پذیرش‌ها انجام شود.

امیدواریم شرکت‌های بیشتری سود مجمعشان را از طریق سجام انجام دهند

قالیباف اظهار داشت: دارایی سهامداران در شرکت سپرده‌گذاری نگهداری می‌شود. این شرکت پروژه‌های مختلفی را مانند پروژه سجام به بهره‌برداری رسانده است که زیرساخت مجامع الکترونیکی است و امیدواریم به زودی واریز سود از این طریق انجام شود.

وی افزود: خوشبختانه امسال شرکت‌های زیادی درخواست کردند که توزیع سودشان را از طریق سجام انجام دهند که زیرساخت این کار از طریق شرکت سرمایه گذاری انجام شده است.

قالیباف اصل تاکید کرد: در گذشته برای دریافت سودی که شاید خیلی هم بالا نبود باید به بانک مراجعه می‌کردند اما از این طریق سهامداران از طریق حسابی که در سجام دارند، می‌تواند سود مجمع را دریافت کند.

وی درباره لزوم تقویت زیر ساخت بورس، گفت: بحث به روزآوری سیستم‌های معاملات و پس از معاملات بازار سرمایه با توجه به اینکه در سه ماهه نخست سال حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ برابر شده وظیفه سنگین ماست.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: در این موضوع یک روش، استفاده از روش‌های کارگزار محوری است که بتوانیم بار سیستم معاملات را کاهش دهیم اما به هر جهت ما باید به سمت سامانه ملی معاملات حرکت کنیم که در این باره صحبت‌هایی را با دانشگاه تهران انجام داده‌ایم و توانستیم موتور معاملات را با ظرفیت بالا تست کنیم و امیدواریم که تا آخر سال آماده شود.

وی در پایان تاکید کرد: سامانه سیستم پس از معاملات ملی هم خوشبختانه آماده شده و امیدواریم که در ETF های بعدی بتوانیم از آن استفاده کنیم.

قالیباف با اشاره به شیوه پذیره نویسی شرکت‌های دانش بنیان گفت: پنج‌شنبه گذشته دکتر دژپسند قول دادند که تا پایان شهریورماه پذیره‌نویسی شرکت‌های دانش‌بنیان مانند دیجی کالا، تپسی، شیپور و … انجام شود هم با حسابرسی و هم با فرابورس هماهنگی‌های انجام شد و قرار شد اگر با استانداردها باید تطبیقاتی انجام شود، آن تطبیق‌ها انجام شود و در صورت نیاز روش جدیدی تعیین شود که به زودی شاهد حضور بیشتر شرکت‌های دانش بنیان در بورس باشیم.

وی ادامه داد: عمده ارزش این شرکت‌ها دارایی نامشهودشان است و باید به این سمت حرکت کنیم و باید یاد بگیریم که بر اساس دارایی‌های نامشهود ارزش‌گذاری کنیم هرچند دارایی‌های نامشهود سقفی ندارد و ارزش شرکت با توجه به نوآوری‌ها و خلاقیت آن ارزش گذاری می‌شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: درباره شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت نیز مقرر شد هولدینیگ ملی سهامدار آن شرکت‌ها از طرف ۴۹ میلیون سهامدار شود و آن هولدینگ در نهایت در تابلو بورس پذیرش شود و مردم بتوانند آن سهام را نقد کنند