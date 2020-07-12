مرحله دوم رزمایش همدلی ستاداجرایی فرمان امام(ره) درگلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر یکشنبه دومین مرحله رزمایش همدلی و احسان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با توزیع ۶۵ هزار بسته پروتئینی در استان گلستان آغاز شد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در این آیین اظهارکرد: برابر تصمیم ستاد مرکز و اعلام آن از سوی رئیس ستاد، توزیع چهار میلیون بسته پروتئینی به خانواده های نیازمند و شاغلان صنوف آسیب دیده از بیماری کرونا در تمامی استان های سراسر کشور توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حال انجام است.

محمد مهدی سلمان زاده گفت: در استان گلستان این اقدام خداپسندانه با عنوان «رزمایش مرحله دوم همدلی و احسان» و برابر تاکیدات مقام معظم رهبری با ۱۳۰ هزار قطعه مرغ گرم و ماهی در میان ۶۵ هزار خانوار در حال توزیع است.

وی ادامه داد: در این مرحله از رزمایش هم همانند اجرای طرح ها و برنامه های گذشته بنیاد احسان از ظرفیت های خوب جوانان استانی در قالب شناسایی و توزیع توسط ۲۰۰ گروه از جمله گروه های جهادی، موسسات خیریه، سمن ها و فعالین اجتماعی استفاده شده است.

سلمان زاده بیان کرد: این رزمایش در این مرحله بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که بنا به تصمیم ستاد مرکز بنا است بسته ها مرغ و ماهی که تولید خود استان است، بین نیازمندان توزیع شود.

وی گفت: این ستاد در رزمایش مرحله اول همدلی و احسان تعداد ۱۷ هزار بسته و به صورت سبد کالا و مایحتاج خانواده ها شامل ۱۰ کیلوگرم برنج، چهار کیلوگرم مرغ، چهار بسته ماکارونی، دو قوطی روغن مایع، دو بسته حبوبات، رب گوجه و غیره توزیع و جمعاً مبلغ پنج میلیارد تومان هزینه شد.