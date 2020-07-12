راه اندازی کمیته گوهر سنگ ها در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد پیش بین شنبه شب در اولین کمیته کارگروه گوهر سنگ های خانه معدن خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس خط مشی خانه معدن ایران، در خراسان جنوبی حضور پیدا کردیم تا جلسات هم اندیشی در خصوص ظرفیت های استان داشته باشیم.



محمد جوان پیش بین از راه اندازی اولین کمیته گوهر سنگ در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: خراسان جنوبی استانی مورد توجه در حوزه ظرفیتی مانند گوهر سنگ ها است.



وی با بیان اینکه گوهر سنگ ها بخشی مزیت دار در اشتغال و ارزش افزوده است، گفت: اگر برنامه ریزی مطلوبی انجام شود، این پتانسیل در بهبود شاخص های اقتصادی منطقه ای به خوبی ایفای نقش می کند.



وی اظهار کرد: بدون شک با توجه به ترکیب کمیته گوهر سنگ شامل دانشگاه، بخش دولتی و بخش خصوصی در برنامه ریزی های مطلوب و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه موثر خواهد بود.



نماینده خانه معدن ایران بیان کرد: امید است برنامه ریزی این کمیته الگویی در کشور قرار گیرد.

پیش بین عنوان کرد: یکی از اهمیت های این کمیته، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی است.

سالاری معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این جلسه عنوان کرد: نیاز است تا کمیته که با حضور متخصصان این بخش برگزار می شود در کل استان رسمیت داشته باشد تا بتوانیم برنامه ها را سامان دهی و مصوبات را اجرایی کنیم.

وی بیان کرد: در این راستا نیاز است تا از موازی کاری ها جلوگیری شود و تولیت های متعدد در این بخش را کاهش و صدای واحد را داشته باشیم.

احسان بخش موسس و مدیرعامل بوم بازار ایران با بیان اینکه اولین قدم این کمیته باید برند سازی باشد، افزود: باید تعامل بین سازمان های مرتبط با بخش معدن برقرار کنیم.

محمد هیهات مدیرگروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه یکی از راس های ایجاد اشتغال پایدار داشتن نیروی انسانی متخصص است، افزود: این قول را می دهیم دانشگاه در این راستا کمک کند و عقب نشینی نخواهیم کرد.

حسین آصف رئیس اتحادیه طلا و جواهرات خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه برگزاری این چنین جلسه ای قبل تر از اینها احساس می شد که اکنون هم جای تقدیر دارد، بیان داشت: باید از فعالیت به شکل سنتی گذر کنیم.

وی عنوان کرد: در کنار تراش سنگها، کار ساخت جواهرات، نقره و طلا و … هم لازم است در استان دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت صنعت طلا بیان کرد: باید در زمینه اشتغال این صنعت قدم برداریم و اتحادیه آمادگی همکاری خود را در هر زمینه ای با این کمیته را اعلام می دارد.