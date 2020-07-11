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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱:۵۶

شامگاه شنبه؛

هزاران نفر در تل آویو علیه سیاست های نتانیاهو تظاهرات کردند

هزاران نفر در تل آویو علیه سیاست های نتانیاهو تظاهرات کردند

حدود ده هزار نفر از ساکنان تل آویو شامگاه شنبه علیه سیاست های نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران نفر از ساکنان تل آویو شامگاه شنبه در اعتراض به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای مهار ویروس کرونا و نیز بحران اقتصادی و پرونده فساد وی تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، حدود ۱۰ هزار نفر از ساکنان تل‌آویو، در این تظاهرات نتانیاهو و کابینه‌اش را مقصر اصلی وخامت شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی در فلسطین اشغالی اعلام کردند.

این چندمین شنبه متوالی در تل آویو است که علیه سیاست‌های مختلف بنیامین نتانیاهو تظاهرات می‌شود.

نتانیاهو با پرونده‌های فساد مالی مواجه است و پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده در این خصوص برای وی تشکیل داده است.

کد مطلب 4971546

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