به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای استان کردستان، مراد فتحی در دیدار با سیدجمیل احمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان که با هدف توسعه فعالیتهای مهارت آموزی در مراکز اصلاحی و تربیتی برگزار شد، اظهار داشت: اصلاح، تربیت و کمک به باز اجتماعی کردن زندانیان که رسالت و هدف نهایی نظام زندانبانی اسلامی است، تنها در سایه تعامل و همکاری سایر دستگاههای ذیربط مانند اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان محقق میشود.
وی با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیتهای مهارت آموزی در زندانها، افزود: کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی از زندان، یکی از ارکان اصلی فعالیتهای اصلاحی و تربیتی در زندانها است چرا که شواهد و یافتهها حاکی از آن است که رابطه معناداری میان بیکاری و وقوع جرم در جامعه وجود دارد که در این راستا با کمک به مهارت آموزی و در ادامه اشتغال زندانیان، میتوان ضمن کاهش بسیاری از آسیبها در جامعه از بازگشت مجدد زندانیان که نتیجه وقوع جرم است، جلوگیری کرد.
مدیرکل زندانهای کردستان بر اهمیت درآمد پایدار و اشتغال بازار محور در میان زندانیان و همچنین خانوادههای آنان تاکید کرد و ادامه داد: جامعه هدف مسئولان زندانهای استان در حوزه اشتغال و مهارت آموزی صرفاً به زندانیان محدود نمیشود بلکه خانوادههای آنان نیز جزئی از این جامعه هدف بوده و همواره در تلاس هستیم تا با شرکت دادن آنان در آن دسته از دورههای مهارتی که در بازار کار نیاز به آنها بیشتر محسوس است، بتوانیم سهم خود را از توسعه اشتغال در جامعه به درستی ایفا کنیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان نیز در این دیدار با بیان اینکه این اداره کل آمادگی کامل جهت توسعه فعالیتهای مهارت آموزی در زندانها را دارد، بیان کرد: صدور هزار و ۸۰۳ گواهینامه مهارت برای مددجویان زندانهای استان در بیش از ۴۰ رشته مهارتی حاکی از آن است که تعامل بسیار خوبی میان اداره کل زندانها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان وجود دارد و قطعاً در سال جاری نیز امیدواریم با بهبود وضعیت استان از حیث شیوع ویروس کرونا، شاهد از سرگرفتن آموزشهای فنی و حرفه ای در زندانها چه بسا بهتر از سالهای گذشته باشیم.
سیدجمیل احمدی تجهیز کارگاههای مهارت آموزی زندانها را یکی دیگر از برنامههای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در سال جاری دانست و یادآور شد: در حال حاضر کارگاههای داخل زندان مرکزی سنندج از نظر امکانات و تجهیزات با کارگاههای مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای تفاوتی ندارند و این مهم نشان دهنده همت و تلاش مسئولین زندانها در افزایش کیفیت دورههای فنی و حرفه ای در میان زندانیان است.
وی با تاکید بر این موضوع که خروجی و نتیجه مثبت تعامل هدفمند میان زندانها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای به جامعه باز میگردد، گفت: زمانی میتوانیم بگوییم که آموزشهای فنی و حرفه ای در زندانها مثمر ثمر بوده است که شاهد بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه از قبل این آموزشها باشیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان برگزاری دورههای کارآفرینی در میان زندانیان را یکی دیگر از برنامههای آن مجموعه در سال جاری دانست و اظهار داشت: برگزاری دورههای کارآفرینی در کنار آموزشهای فنی و حرفه ای در مرحله اول ایجاد انگیزه را در زندانیان به وجود میآورد و در وهله بعدی زمینه و راهکارهای اتصال آنان به بازار کار را فراهم میکند.
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