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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۳۷

دوبی بسته حمایتی اقتصادی جدیدی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار معرفی کرد

دوبی بسته حمایتی اقتصادی جدیدی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار معرفی کرد

ولیعهد امارات متحده عربی، حمدان بن محمد المکتوم، در توییتر خود نوشت که دوبی بسته حمایتی اقتصادی جدیدی به ارزش ۱.۵ میلیارد درهم (۴۰۸ میلیون دلار) برای کمک به کاهش تاثیرات پاندمی معرفی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ولیعهد امارات متحده عربی، حمدان بن محمد المکتوم، در توئیتر خود نوشت که دوبی بسته حمایتی اقتصادی جدیدی به ارزش ۱.۵ میلیارد درهم (۴۰۸ میلیون دلار) برای کمک به کاهش تأثیرات اقتصادی پاندمی کرونا معرفی می‌کند.

این بسته سومین بسته کمک اقتصادی ویژه بحران کرونا است که توسط دوبی که دومین امارت بزرگ و دومین امارت ثروتمند عضو امارات متحده عربی می‌باشد، معرفی شده است.

کمک‌های مالی قبلی شامل معافیت مالیاتی هتل‌ها و رستوران‌ها، تضمین بازپرداخت بدهی مالی برای بخش ساخت‌وساز و مبرا کردن مدارس خصوصی از هزینه‌های مربوط به تجدید مجوز بودند.

شیخ حمدان گفت: این سه بسته حمایتی روی هم رفته ۶.۳ میلیارد درهم شده‌اند.

ابوظبی، بزرگترین و ثروتمندترین امارت در امارات متحده عربی هم بسته کمک مالی خود را معرفی کرده است.

کد مطلب 4971611

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