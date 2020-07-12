مصرف قهوه در جهان با دورکاری کارمندان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، در حالی که پاندمی ویروس کرونا دنیای ما را به دنیای کار از خانه تبدیل کرده است، رسم کافه رفتن در میان روز برای تأمین کافئین روزانه گویی متعلق به گذشته‌ای فراموش شده است. هرچقدر که میزان مصرف خانگی بالا رفته باشد، نمی‌تواند کاهش شدید تقاضا از سوی کارمندان را جبران کند.

وزارت کشاورزی آمریکا پیش‌بینی می‌کند مصرف جهانی قهوه امسال برای اولین بار از سال ۲۰۱۱ افت کند. این در حالی است که با در خانه ماندن افراد به علت پاندمی کرونا میزان خرید قهوه از سوپرمارکت‌ها به شدت افزایش یافته است.

تعطیلی کافه‌ها و رستوران‌ها که معمولاً ۲۵ درصد تقاضای قهوه جهان را تشکیل می‌دهد تأثیر زیادی بر بازار این محصول داشته و ممکن است بازگشت این تقاضا مدتی طول بکشد. برخی از کافه‌ها اعلام کردند که بازگشایی کامل آنها ممکن است حتی به سال بعد بکشد.

طبق تخمین «ریسرچر مارکس اسپکتران» بیش از ۹۵ درصد بازار خارج از خانه قهوه در جهان با وجود پاندمی کرونا برای مدتی تعطیل شده است. حتی با بازگشایی کافه‌ها با تسهیل محدودیت‌های ویژه کرونا، ظرفیت آنها محدود مانده است.

سیتی گروپ تخمین زده است که قیمت پیش‌خرید هر پوند قهوه عربیکا در نیمه دوم امسال ۱۰ درصد سقوط کرده و به ۹۰ سنت برسد.