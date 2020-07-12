رقم دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با همسان سازی حقوق

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری، روز یکشنبه در نشست خبری به برنامه‌های تأمین اجتماعی در هفته تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این هفته پروژه‌های متعدد درمانی و بیمه‌ای در استان‌های مختلف کشور افتتاح می‌شود.

وی افزود: در هفته تأمین اجتماعی ۲۹ پروژه در ۱۱ استان به بهره برداری می‌رسد که ۴۳ میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.

سالاری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در سال گذشته حداقل بگیرها یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان دریافت می‌کردند اما از ابتدای مرداد ۹۹ با اجرای متناسب سازی حقوق و همچنین افزایش ۲۶ درصدی مستمری بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه حداقل دریافتی دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و ۳۵ سال سابقه به سه میلیون تومان می‌رسد.

وی افزود: در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان از تمام ظرفیتمان استفاده کردیم و با ۳۲ هزار میلیارد تومان سهامی که هفته گذشته دولت به ما واگذار کرد، اجرای این قانون از اول مردادماه آغاز می‌شود.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: همسان سازی فقط مربوط به حداقل بگیران نیست و هرچه سنوات خدمت بیشتر باشد، مبلغ همسان سازی بیشتر اضافه می‌شود و هرچه بازنشستگان حقوق بیشتری بگیرند باز هم حقوق بیشتری خواهند گرفت.

سالاری تصریح کرد: درصدها در سطوح مختلف با سنوات مختلف مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه باید از بنگاه داری خارج و به سمت شرکت داری پیش رویم، ادامه داد: بنگاه داری حتماً ما را از وظایف اصلی‌مان دور می‌کند و به همین دلیل به سمت سهامداری حرکت کرده که این موضوع هم الزام قانون برنامه ششم و هم تأکید وزیر و رئیس جمهور است و این به این منظور نیست که سهام خود را بفروشیم و خرج کنیم بلکه این سهام برای پشتیبانی ماست و آن را به سهام با کیفیت و بازده خوب تبدیل می‌کنیم.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حرکت به سمت سه جانبه گرایی، خاطرنشان کرد: حضور جامعه کارفرمایی و کارگری را احیا کرده‌ایم به طوری که سال گذشته متنی را تهیه و به دولت و مجلس فرستادیم ودر نوبت صحن مجلس قرار گرفت اما متأسفانه به دلیل کرونا جلسات تشکیل نشد و این موضوع فعلاً تصویب نشده است.

سالاری در خصوص هزینه‌های تأمین اجتماعی گفت: در سال ۹۸ مجموع هزینه‌های ما ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ در سال جاری به ۱۷۲ میلیون تومان می‌رسد.

وی افزود: در هر ماه سال گذشته ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم که این مبلغ امسال به ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است و با احتساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان ماهیانه ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای ۳.۵ میلیون بازنشسته هزینه می‌شود. در حالی که این مبلغ در سال گذشته ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

سالاری با اشاره به اینکه ماهیانه سه هزار میلیارد تومان برای درمان و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های جاری ماست، گفت: تمامی این مبالغ به ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه می‌رسد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت بدهی وزارت بهداشت اظهار داشت: سال گذشته در همین زمان ۱۸ ماه بدهی به وزارت بهداشت داشتیم اما در پایان سال ۹۸ توانستیم ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را تسویه کنیم و ۵ هزار میلیارد تومان دولت به ما کمک کرد و در حال حاضر نیز علی‌الحساب فروردین را پرداخت کرده‌ایم و امروز با اقدامات انجام شده حتی یک ریال معوقه رسیدگی شده به مراکز درمانی نداریم و بخشی از مطالبات بخش خصوصی نیز این هفته پرداخت می‌شود.

وی در خصوص بدهی دولت به تأمین اجتماعی اظهار داشت: امسال دولت حق بیمه اشخاصی که باید بپردازد به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که اگر تأمین شود مشکلی در تأمین حق بیمه این اشخاص نداریم.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در مورد بدهی دولت به ما اختلاف کارشناسی در محاسبه وجود داشت که طبق نظر سازمان حسابرسی، میزان بدهی دولت تا پایان سال ۹۶ به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد در حالی که میزان بدهی از ۲۰۰ تا ۲۹۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

سالاری در مورد بیمه بیکاری ناشی از کرونا افزود: در گذشته ماهیانه ۲۲۰ هزار نفر بیمه بیکاری گرفتند اما بعد از شیوع کرونا در سامانه‌ای که وزارت رفاه اعلام کرد ۶۸۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند که یک مسئله ملی و فراتر از تأمین اجتماعی و ناشی از بحران کرونا بود.

وی با اشاره به اینکه تا آخر اردیبهشت ماه ضوابط خاصی برای پرداخت بیمه بیکاری به افراد آسیب دیده از کرونا پیش بینی شد، گفت: ما نیز بیمه بیکاری همان ۲۲۰ هزار نفر را پرداخت می‌کنیم.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: برای بیمه شدگان ناشی از کرونا براساس ضوابط خاص بابت هشتاد روز هزینه بیکاری به حساب حدود ۹۰ درصد ثبت نام کنندگان واریز شد و ۱۰ درصد باقیمانده به دلایل مختلف به حسابشان واریز نشده که آنها هم می‌توانند با ۱۴۲۰ تماس بگیرند و مشکل را مطرح و طی مدت کوتاهی به آن رسیدگی می‌شود.