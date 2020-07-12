امسال ۲۵۰۰ تن محصول ماشک از اراضی زیر کشت برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، محمدفرید سپری اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۸۰۶ هکتار از اراضی این استان به کشت ماشک اختصاص داده شد که از این میزان کشت دو هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک هزار و ۳۰۰ تن محصول ماشک علوفه‌ای از ۴۰۰ هکتار اراضی زیر کشت استان برداشت شد، افزود: برنامه ابلاغی این استان در سال زراعی جاری برای کشت ماشک ۷۵۰ هکتار بود، ولی با توجه به تجربیات موفق و مثبت سال گذشته و تأثیرات برنامه‌های ترویجی، دو برابر بیشتر شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در سال زراعی جاری بیشترین بذر ماشک از رقم ساتیوا به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار گرفت تا به صورت کشت مخلوط با جو برای افزایش کیفیت علوفه تولیدی و جلوگیری از خوابیدگی بوته در مزارع کشت شود.

سپری یادآور شد: در این استان سالانه حدود ۴۰۰ هکتار از مزارع به صورت نکاشت و آیش است که می‌توان ماشک را به عنوان یک محصول جایگزین کشت کرد.

وی بیان کرد: استان کردستان از لحاظ کشت محصول ماشک جزو استان‌های پیش رو در کشور است و امیدواریم بتوانیم برنامه‌های توسعه‌ای در این زمینه را سال آینده نیز دنبال کنیم.