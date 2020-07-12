آغاز همکاری مشترک میان انجمن پوشاک مدارس ایران و یونسکو

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه همکاری مشترک میان انجمن فرهنگی و هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران و کرسی یونسکو در آموزشهای محیطزیست با حضور حمید یوسفی مدیرعامل انجمن، سیدمحمد شبیری رئیس کرسی یونسکو در آموزشهای محیطزیست و نمایندگانی از کارگروه ایمنی و سلامت انجمن و کارگروههای مسئولیت اجتماعی و مدیریت پسماند کرسی یونسکو برگزار شد.
در این نشست، ضمن معرفی اهداف و برنامههای هر دو مجموعه، بر لزوم توجه هر چه بیشتر به روند توسعه آموزش همسو با مبانی علمی در راستای ترویج موضوعات فرهنگی و اجتماعی تأکید شد و بر این اساس مقرر شد زیرساختهای علمی لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در آئین نامه انجمن فرهنگی و هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران با همکاری کرسی یونسکو در آموزشهای محیطزیست فراهم شود.
نمایندگان انجمن فرهنگی و هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران با اشاره بر لزوم اجرای طرح ساماندهی لباس فرم دانش آموزان، بر لزوم تحقق تمامی مؤلفههای ایمنی و سلامت همچون موضوعات روانشناختی، تأثیر لباس بر سلامت جسم و روان دانشآموزان و همچنین ایجاد استانداردهای علمی در زمینه طراحی، دوخت و الگوسازی لباس مدارس تأکید کردند.
نمایندگان کرسی یونسکو نیز بر لزوم همراهی جامعه دانشگاهی در راستای گردآوری منابع و مطالب مؤثر و ایجاد زیرساختهای آموزشی به منظور تحقق اهداف انجمن، تأکید و اعلام آمادگی کردند با تکیهبر توان علمی و آموزشی یونسکو، خوراک مناسب پژوهشی بهمنظور تداوم فعالیتهای انجمن در مسیر آموزش پایدار و مبتنی بر مؤلفههای علمی و کاربردی استاندارد را ایجاد و در اختیار انجمن قرار دهد.
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