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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۰

برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب در بیرجند

برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب در بیرجند

همزمان با روز ملی عفاف و حجاب، نمایشگاهی در شهر بیرجند برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری مراسم افتتاحیه نمایشگاه عفاف و حجاب در روز شنبه ۲۱ تیرماه ۹۹ خبر داد.

سید علی زمزم با بیان این خبر، عنوان کرد: این نمایشگاه ۲۱ تا ۲۶ تیرماه ۹۹ برپا خواهد بود.

وی با بیان این‌که محل برگزاری نمایشگاه، شهر بیرجند، سه راه اسدی، جمهوری ۳۱، طبقه فوقانی هیئت ابوالفضلی، است خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند صبح‌ها ۸:۳۰ تا ۱۳ و عصرها ۱۷ تا ۲۱ از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند.

گفتنی است این نمایشگاه به همت مجموعه فرهنگی، فروشگاهی زندگی بهشتی برپا می‌شود.

کد مطلب 4971776
مریم علی بابایی

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