به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از آنکه دولت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به بهانه نگرانی‌های امنیتی همکاری با شرکت‌های فناوری چینی را محدود کردند حالا آلمان نیز به جمع آنها پیوسته است. این در حالی است که کارشناسان مستقل تصریح کرده‌اند هدف اصلی از اعمال این محدودیت‌ها جلوگیری از موفقیت چین جهت حضور در بازارهای جهانی است.

وزارت اطلاعات آلمان در گزارش امنیتی سالانه خود که تازه منتشر شده مدعی شده انتشار اطلاعات شخصی در نرم افزارهای شرکت‌های پرداخت آنلاین چینی و نیز در خدمات سایر شرکت‌های فناوری چینی موجب خواهد شد که این اطلاعات به دست دولت این کشور بیفتد. این در حالی است که بر اساس افشاگری‌های ادوارد اسنودن پیمانکار سابق کاخ سفید دولت آمریکا هم اطلاعات کاربران گوگل، اپل، مایکروسافت، فیس‌بوک و غیره را سرقت می‌کند.

در این گزارش شرکت‌های فناوری مشهور چین مانند نتسنت، علی بابا و اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهای مختلف عرضه شده توسط آنها و زیرمجموعه‌های آنها متهم به سرقت اطلاعات کاربران آلمانی شده‌اند.

توماس هالدنوانگ رئیس وزارت اطلاعات آلمان هم در این مورد گفته است: آلمانی‌ها نباید داده‌های خود را در اختیار شرکت‌های چینی قرار دهند، زیرا این اطلاعات بر اساس قوانین چین تحویل دولت این کشور می‌شود. لذا مشتریان آلمانی خدمات شرکت‌های فناوری چینی در صورت سو استفاده پکن از داده‌های یادشده نباید شگفت زده شوند.