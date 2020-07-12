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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر اعلام کرد

ایجاد نخستین مرکز بین المللی تیمار حیوانات در بوستان جنگلی چیتگر

ایجاد نخستین مرکز بین المللی تیمار حیوانات در بوستان جنگلی چیتگر

مفاخربان گفت: در محدوده بوستان جنگلی چیتگر برای نخستین مرکز بین المللی نگهداری و تیمار حیوانات با رعایت استانداردهای جهانی زیر نظر متخصصان و دامپزشکان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مفاخریان با اشاره به همکاری شهرداری منطقه ۲۲ برای واگذاری اراضی مناسب در اجرای پروژه‌های خدماتی، رفاهی به شرکت ساماندهی، اظهار کرد: در طرح مشارکت مناطق در پروژه‌های سرمایه گذاری ساماندهی، منطقه ۲۲ به عنوان پیشگام اعلام آمادگی کرده است. در این طرح از ظرفیت‌های شهرداری مناطق برای ایجاد بازارهای تخصصی و مراکز خدمات رفاهی استفاده خواهد شد.
وی با اعلام آمادگی شرکت ساماندهی برای همکاری با منطقه ۲۲ در طراحی و اجرای مشترک پروژه‌های ساماندهی، افزود: بزودی مقدمات عملیاتی کردن پروژه‌ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت دی نفعان انجام خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در خصوص توسعه بازارهای تخصصی در منطقه ۲۲ تهران تصریح کرد: نخستین مرکز همگانی خرید و فروش دوچرخه در کشور با همکاری فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی و اتحادیه صنفی برای عرضه مستقیم انواع دوچرخه و تجهیزات جانبی با مشارکت ذینفعان در این منطقه اجرا خواهد شود. همچنین برای توسعه و بهره‌وری مراکز تفرجگاهی، زمین مناسبی برای بازارچه گل و گیاه در بوستان جنگلی خرگوش دره در نظر گرفته شده است.

مفاخریان ادامه داد: در محله چشمه نخستین کارخانه نوآوری خدمات خودرویی با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و استقرار واحدهای نمونه خدمات خودرو برای ارائه خدمات به شهروندان و نیز مسافران بزرگراه تهران - شمال پیش بینی شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در محدوده بوستان جنگلی چیتگر هم برای نخستین مرکز بین‌المللی نگهداری و تیمار حیوانات با رعایت استاندارهای جهانی زیر نظر متخصصان و دامپزشکان پیش بینی شده است.

کد مطلب 4971884

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