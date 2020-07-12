جزئیات آزمون های ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل اجرایی سی و نهمین دوره آزمونهای ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی منتشر شد.

در این دوره آزمون های ارتقاء - گواهینامه تخصصی در صورت وجود زیر ساخت مناسب بصورت تمام الکترونیک بطور همزمان با آزمون دانشنامه تخصصی از تاریخ ۲۶ شهریورماه ۹۹ آغاز و منطبق با جدول زمانی که متعاقبا ارسال خواهد شد، در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

با توجه به بندهای ۱۳ و ۱۴ بخشنامه شماره /۵۰۰/۲۶۵د تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۹ در سالجاری آزمون ارتقاء برگزار نخواهد شد و منحصراً آزمون گواهینامه تخصصی و نیز دو ارتقاء همزمان جهت دستیاران مشمول دو ارتقاء ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی برگزار خواهد شد.

زمون ارتقاء شامل دو بخش است: ارزیابی درون بخشی با ۱۵۰ نمره که از سوی گروه های آموزشی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است انجام می شود و آزمون کتبی با ۱۵۰ نمره که شامل دو بخش آزمون های کتبی دوره ای با ۶۰ نمره از ۱۵۰ نمره و آزمون کتبی سالیانه که توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برگزار می شود با ۹۰ نمره از ۱۵۰ نمره. مجموع نمرات ارتقاء در هر سال برابر ۳۰۰ است.

با توجه به مفاد بند ۱۴ بخشنامه شماره /۵۰۰/۲۶۵د تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۹ دستیارانی که با رعایت مقررات، در سال جاری مشمول شرکت در دو ارتقا همزمان سال ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی هستند، در صورت کسب حدنصاب قبولی آزمون گواهینامه تخصصی، بعنوان قبول در ارتقاء ماقبل آخر نیز شناخته خواهند شد.

در صورت عدم کسب حدنصاب قبولی آزمون گواهینامه تخصصی،وضعیت تحصیلی این دسته از افراد مبتنی بر حدنصاب قبولی نمره کتبی و نمره کل از نظر قبولی در ارتقاء ماقبل آخر بررسی خواهد شد. مشمولین این بند در صورت عدم قبولی در ارتقاء ماقبل آخر، ضمن رعایت سایر مقررات و مصوبات موجود به صورت مشروط به سال بالاتر رفته مجاز به شرکت مجدد در دو ارتقاء همزمان در آزمون ارتقاء – گواهینامه تخصصی سال آتی خواهند بود.

شرط شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی کسب حداقل نمره ۱۰۵ در ارزیابی درون بخشی سال آخر دستیاری است.

با توجه به مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی شرط قبولی در آزمون گواهینامه تخصصی دستیاران رشته های تخصصی بالینی پزشکی کسب حدنصاب قبولی نمرات آزمونهای ارزیابی درون بخشی و کتبی هستند.

در این دوره حداقل نمرات جهت قبولی در آزمون گواهینامه رشته های تخصصی بالینی پزشکی در دستورالعمل اعلام شده است.

دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه بار در آزمون ارتقاء مردود شوند از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد.

افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی معرفی نشده و یا شرکت ننمودهاند مردود آزمون گواهینامه تخصصی شناخته شده و لازم است براساس برنامه آموزشی مدون سال آخر با دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شوند.

حداکثر تعداد دفعات مجاز جهت شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی برای افرادی که در آزمون ارتقاء مردود نشده اند سه نوبت است. افرادی که در آزمون ارتقاء یک یا دو مرتبه مردود شده اند حداکثر دو نوبت مجاز به شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی هستند و چنانچه داوطلبی، در سقف تعداد دفعات مجاز موفق به احراز قبولی نشود، از سیستم آموزشی تخصصی بالینی خارج خواهد شد.

مقررات کلی آزمون های گواهینامه تخصصی

کلیه دستیارانی که حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری دوره دستیاری آنان به اتمام می رسد و تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۹ حداقل مدت ۱۱ماه از زمان کسب قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه ایشان گذشته و در این مدت در بخش مربوطه حضور داشته و مشغول به طی دوره آموزشی بوده اند مجاز به شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی شناخته می شوند.

شرکت در آزمون مذکور این دسته از داوطلبان منوط به کسب حداقل نمره ارزیابی درون بخشی و نمره اخلاق حرفه ای جهت معرفی به آزمون گواهینامه است.

کلیه دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می کنند ، با توجه به مفاد بند ۱۵ بخشنامه شماره /۵۰۰/۲۶۵د تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۹ باید دفاعیه پایان نامه خود را حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ انجام دهند.

تبصره: در این دوره ارائه لوگ بوک مستند و ترجیحاً الکترونیک در کلیه رشته های تخصصی بالینی به عنوان شرط اعلام پایان دوره آموزشی شناخته شده و جهت معرفی به آزمون گواهینامه الزامی نیست.

در سال ۹۹ آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه رشته های تخصصی بالینی در قالب یک آزمون ۲۰۰ سوالی برگزار خواهد شد که از این ۲۰۰ سوال، ۱۵۰ سوال به صورت مشترک در آزمون گواهینامه، دانشنامه و ۵۰ سوال باقی مانده مختص آزمون دانشنامه است.

نمره آزمون کتبی ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاران رشته های تخصصی بر مبنای ۱۵۰ نمره محاسبه می شود.

آزمون ارتقای سال ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی دستیاران رشته تخصصی آسیب شناسی صرفا" به صورت مشترک با ۱۵۰ سوال انجام می شود.

آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تائید کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی رشته های تخصصی رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع حداکثر تا تاریخ اول مرداد ۹۹ جهت ثبت نام در آزمون گواهینامه تخصصی معرفی می شوند، با توجه به مفاد این دستورالعمل ثبت نام و در آزمون کتبی شرکت کنند.

در این دوره ۲ سئوال اخلاق پزشکی بصورت تشویقی به مجموع سئوالات گواهینامه اضافه خواهد شد.